SpaceX retrocede casi un 2 % en Wall Street y cotiza por debajo de su precio debut

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Nueva York, 15 jul (EFE).- La empresa aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, bajaba este miércoles en la bolsa de Wall Street casi un 2 %, con sus acciones vendiéndose a 133,5 dólares por título, una cifra inferior a su precio debut.

A las 12:53 hora local (16:53 GMT), las acciones de la compañía retrocedían un 1,9 %, hasta los 133,5 dólares, frente al precio fijado en su oferta pública inicial (OPV) del pasado junio, de 150 dólares.

La empresa se incorporó hace solo una semana al índice Nasdaq-100, que agrupa a las 100 mayores empresas no financieras cotizadas en el Nasdaq, tras un cambio en las reglas del selectivo, que ahora permite incluir antes a compañías de gran capitalización recién cotizadas.

Su inclusión en el Nasdaq-100 implica compras por parte de los fondos indexados y ETF que replican el índice, que deben ajustar sus carteras para reflejar la nueva composición del índice.

Durante su primera jornada en el Nasdaq-100, sus acciones cayeron un 6,83 % y ya cerraron por debajo del precio de su salida a bolsa.

Los analistas atribuyeron entonces esta bajada a la recogida de beneficios tras las fuertes subidas registradas desde su debut, cuando hizo historia al captar más de 75.000 millones de dólares con su OPV, superando el récord de la petrolera saudí Aramco en 2019.

Actualmente, esta empresa de Musk es la octava cotizada más valiosa del mundo, superada por otras tecnológicas como Broadcom, Amazon, Microsoft o Nvidia. EFE

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