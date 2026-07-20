SpaceX sufre su segundo aplazamiento en una semana tras abortar un vuelo de Starlink

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Miami (EE. UU.), 20 jul (EFE).- SpaceX ha sufrido este lunes su segundo aplazamiento de un lanzamiento a escasos segundos del despegue, después de que abortase el pasado jueves el despegue de la decimotercera prueba de su nave Starship.

La compañía espacial fundada por Elon Musk tenía previsto poner hoy en órbita 24 satélites de su constelación Starlink desde la base aérea de Vandenberg, en California (EE. UU.), pero el lanzamiento del cohete Falcon 9 ha sido abortado justo cuando comenzaban a encenderse los motores del vehículo.

«El lanzamiento de Starlink de hoy fue suspendido; el vehículo y la carga útil permanecen seguros», ha informado SpaceX en redes sociales, sin entrar en detalles.

El guion ha sido similar al del pasado jueves, cuando la compañía abortó el lanzamiento de prueba de Starship instantes antes del despegue desde Starbase en Texas.

Sobre ese lanzamiento, Musk explicó en X que «algunos de los motores no arrancaron, lo que desencadenó una interrupción automática del lanzamiento», antes de precisar que reemplazarán dos de los motores Raptors del cohete para el próximo intento, que está programado para las 17:45 hora local (22:45 GMT) del jueves.

El desarrollo de Starship es fundamental para el regreso del ser humano a la Luna, que la NASA proyecta que ocurra en 2028.

Los aplazamientos de ambos lanzamientos tienen lugar en un momento en el que la agencia espacial estadounidense muestra un creciente escepticismo y preocupación con respecto a los retrasos de SpaceX, responsable de proporcionar el vehículo que descenderá a los astronautas a la superficie lunar desde la cápsula espacial.

Las demoras de la compañía han provocado que la NASA advirtiera a SpaceX de que el contrato no era un cheque en blanco, y aclarara que estaba dispuesta a reabrir la competición si continuaba el incumplimiento de los plazos previstos.EFE

hbc/icn