Spielberg publica tráiler de su nueva película ‘Disclosure Day’ (El día de la Revelación)

2 minutos

Redacción Internacional, 17 dic (EFE).- El director de cine Steven Spielberg ha publicado el primer tráiler de su nueva película titulada ‘Disclosure Day’ (El Día de la Revelación) en el que el realizador regresa al mundo de los Ovnis y el misterio.

La película está protagonizada por la ganadora de dos Premios del Sindicato de Actores de EE.UU. y nominada al Óscar, Emily Blunt (Oppenheimer, Un lugar tranquilo), y el ganador de un Emmy y un Globo de Oro Josh O’Connor (Rivales, The Crown).

En el reparto también figuran el oscarizado Colin Firth (El discurso del rey, La saga Kingsman), Eve Hewson (Hermanas hasta la muerte, La pareja perfecta) y Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin), nominado en dos ocasiones al Óscar.

‘El Día de la Revelación’, basada en una historia de Spielberg, cuenta con un guion de David Koepp, cuyo trabajo previo con el legendario director incluye los guiones de ‘Parque Jurásico’, ‘El mundo perdido: Jurassic Park’, ‘La guerra de los mundos’ e ‘Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal’.

Según la productora, en conjunto, estos títulos han recaudado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Koepp también es responsable del guion de ‘Jurassic World: El renacer’, estrenada en 2025.

‘Disclosure Day’ devuelve al ganador de tres premios Óscar, de 78 años, al género relacionado con los extraterrestres, que contribuyó a modernizar con ‘Encuentros en la tercera fase’ (Close Encounters Of The Third Kind) y continuó con ‘E.T.’ (E.T.: The Extra-Terrestrial) y ‘La Guerra de los Mundos’ (War of the Worlds).

La película, rodada en Nueva Jersey y sus alrededores, se ha mantenido mucho más en secreto que la mayoría de los proyectos de Spielberg. La campaña de marketing comenzó con vallas publicitarias en Nueva York y Los Ángeles con el eslogan «Todo será revelado».

En el tráiler del nuevo film no se muestran directamente a extraterrestres, ni objetos voladores no identificados, pero se insinúa de alguna manera con los diálogos de los protagonistas. EFE

