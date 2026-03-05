Sri Lanka, Chipre, Turquía, Azerbaiyán… la guerra se extiende más allá de Oriente Medio

El perímetro de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán se ensanchó considerablemente en las últimas horas, al extenderse de Chipre a las aguas de Sri Lanka pasando por Turquía y Azerbaiyán, lo que obliga a muchos países a plantearse su postura ante el conflicto.

El desarrollo más espectacular tuvo lugar el miércoles con el ataque a una fragata iraní por parte de un submarino estadounidense frente a Sri Lanka, no lejos de las costas de India, causando la muerte de decenas de marineros iraníes en lo que constituye una primicia para Estados Unidos desde 1945.

El ataque ocurrió muy cerca de India, gigante asiático cuya postura diplomática a veces se califica de «multialineamiento», es decir que mantiene relaciones con varios países, incluidas naciones en guerra entre sí.

La fragata iraní regresaba de una serie de ejercicios con la marina india.

Unas horas después, Turquía, país miembro de la OTAN, anunció que sistemas de defensa aérea de la Alianza Atlántica habían derribado un misil balístico procedente de Irán que se dirigía hacia su territorio.

No está claro que Turquía haya sido atacada deliberadamente, pero el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, declaró a su homólogo iraní durante una llamada telefónica que «toda medida susceptible de provocar una escalada del conflicto debía evitarse».

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, descartó la idea de que este incidente pudiera desencadenar una respuesta de la OTAN en el marco del artículo 5 de la alianza.

El jueves, el enclave de Najicheván en Azerbaiyán fue alcanzado por dos drones iraníes, uno de ellos en un aeropuerto.

Bakú prometió que este ataque no quedaría «sin respuesta», aunque Israel negó estar detrás de ese ataque.

Por su parte, Chipre -país de la UE- vio drones dirigirse contra una base británica en su territorio y Líbano fue arrastrado a la guerra por ataques de Hezbolá, aliado de Irán contra Israel, que respondió invadiendo el país.

– Escalada horizontal –

La acción de Hezbolá en coordinación con Irán «sugiere una voluntad de ampliar el campo de batalla y aumentar la presión sobre Israel», estima el centro de investigación estadounidense Soufan Center.

Este fenómeno es a veces llamado «escalada horizontal» por los especialistas. La guerra se extiende ya sea mediante la apertura de nuevos teatros de operaciones o mediante nuevos tipos de acción, como el bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Se habla de escalada vertical cuando el conflicto se intensifica mediante el empleo de nuevos medios.

La mayoría de estas extensiones geográficas de la zona de conflicto fueron decididas por Irán.

«Es curioso que Irán ataque urbi et orbi, apuntando a posibles aliados o a países potencialmente neutrales. Quizá el cálculo sea adoptar una estrategia indirecta para paralizar la economía mundial y elevar el costo de la guerra para Estados Unidos», se pregunta una fuente militar europea.

Pero esta estrategia corre el riesgo de atraer a nuevos beligerantes. Varios países de la UE (Reino Unido, Grecia, Francia, España) enviaron medios militares para apoyar a Chipre.

– Mecanismos de alianzas –

Ese es el riesgo que todos quieren evitar: ser arrastrados a la guerra. «Puede haber mecanismos de alianzas que hagan entrar a nuevos países en la guerra por efecto dominó», según un fuente militar europea, «un poco como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial».

Entre las posibles ampliaciones geográficas figura Yemen y los hutíes, que podrían entrar en la guerra intentando, por ejemplo, obstaculizar la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb o atacando a otros países.

«Por ahora no hay extensión en el sector, es algo que hay que vigilar», estima la fuente militar europea.

«Los próximos días indicarán si los hutíes permanecerán fieles a su ideología o si se replegarán sobre sí mismos», estima Ibrahim Jalal, del Stimson Center.

