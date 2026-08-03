Sri Lanka condena a muerte a dos exfuncionarios por fallos vinculados a los atentados de 2019

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Un tribunal de Sri Lanka condenó a muerte este viernes a un exjefe de la policía y un exsecretario de Defensa por no haber impedido los atentados islamistas de 2019, que dejaron 279 muertos, incluyendo 45 extranjeros.

En una decisión tomada por mayoría, los tres jueces de una corte especial estimaron que Hemasiri Fernando, de 76 años, y Pujith Jayasundara, de 66, incumplieron su deber de impedir los atentados, atribuidos a un grupo extremista local.

Sri Lanka no ejecuta a ningún condenado desde 1976 y mantiene una moratoria de facto sobre la pena de muerte.

La sentencia dictada el viernes se produce después de que el Estado recurriera la absolución de ambos hombres.

Los dos estaban acusados de no haber actuado pese a recibir información de inteligencia que alertaba sobre un riesgo de atentados.

Los servicios de inteligencia de India habían advertido a Sri Lanka el 4 de abril de 2019 de que extremistas islamistas podrían cometer un ataque suicida, pero las autoridades esrilanquesas no tomaron medidas tras esa alerta.

Los atentados del Domingo de Pascua, perpetrados el 21 de abril de 2019, tuvieron como objetivos, entre otros, tres iglesias cristianas y tres hoteles.

Además de los 279 muertos, los atentados dejaron más de 500 heridos.

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