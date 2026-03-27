Starmer planea hacer lord al alcalde de Londres, Sadiq Khan, según la prensa

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Londres, 27 mar (EFE).- El primer ministro británico Keir Starmer planea nombrar lord al alcalde de Londres, Sadiq Khan, uno de los políticos mejor valorados del Partido Laborista, en un momento en que el laborismo sufre un gran desgaste, según asegura el diario ‘Financial Times’.

La noticia, que han recogido numerosos medios británicos después, tendría varias lecturas: por un lado, se trata de neutralizar a Khan como posible rival de Starmer si se consuma una temida debacle laborista en las elecciones municipales y regionales del 7 de mayo.

Por otro, abriría la vía para nombrar a Khan ministro en una eventual remodelación del gabinete tras esos comicios, que se da por segura.

Khan, de 55 años y alcalde de la capital desde 2016, ha criticado recientemente a Starmer por dar por sentados los votos de los progresistas británicos y ha advertido contra la posibilidad real de que muchos de esos votos vayan al Partido Verde, que sube en los sondeos como la espuma.

Representa además una de las voces más decididamente europeístas dentro del partido y se ha pronunciado con claridad a favor del retorno del Reino Unido a la Unión Europea, frente a la ambigüedad que muestra Starmer al respecto.

El alcalde no se ha pronunciado sobre estos supuestos planes de Starmer, y tampoco lo ha hecho oficialmente la oficina del primer ministro.

Según el ‘FT’, el propósito último de Starmer sería mostrar que es capaz de atraer e integrar a los críticos del partido en su círculo cercano.

Sin embargo, el reciente ‘veto’ del partido al popular alcalde laborista de Mánchester, Andy Burnham, para su eventual entrada al parlamento en una elección parcial, fue visto como un ejemplo precisamente de lo contrario: apartar del camino a quien pudiera contestar el liderazgo de Starmer.

Por otro lado, el rotativo señala el riesgo que supone esa operación de nombrar lord a Khan en la imagen del partido, pues frente a las proclamas de algunos de sus miembros de querer acabar con los privilegios de la nobleza en el país -de ahí la abolición de los escaños hereditarios en la Cámara de los Lores-, Starmer ha elevado a la nobleza a un número de personas mayor que los cuatro primeros ministros precedentes (todos conservadores). EFE

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