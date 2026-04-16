Stellantis acelera su transformación basada en IA con alianza estratégica con Microsoft

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París, 16 abr (EFE).- El grupo automovilístico Stellantis y la tecnológica Microsoft anunciaron este jueves una alianza estratégica de cinco años destinada a acelerar la transformación digital del fabricante mediante el desarrollo conjunto de capacidades avanzadas en inteligencia artificial (IA), ciberseguridad e ingeniería.

El objetivo es impulsar procesos digitales más ágiles, eficientes y conectados en todo su ecosistema, explicaron en un comunicado los dos grupos, que combinarán en su alianza la experiencia de Stellantis en ingeniería automotriz, su portafolio multimarcas y su presencia global, con las capacidades de Microsoft en la nube, inteligencia artificial y seguridad.

Para ponerla en marcha, equipos conjuntos trabajarán en el desarrollo de más de 100 iniciativas de IA enfocadas en ventas, servicio al cliente, desarrollo de producto y operaciones.

Entre las aplicaciones previstas figuran la validación de productos asistida por IA, el mantenimiento predictivo, pruebas avanzadas y el despliegue acelerado de nuevas funcionalidades y servicios digitales.

«En Stellantis innovamos desde hace más de 100 años con un único objetivo: crear productos, servicios y experiencias que los clientes valoren», afirmó el director de Ingeniería y Tecnología del grupo, Ned Curic, al recordar que la compañía ya integra la IA en distintas áreas, desde el diseño hasta la producción y la interacción con el cliente, incluyendo sistemas embarcados en los vehículos.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del negocio comercial de Microsoft, Judson Althoff, señaló que la colaboración refleja una ambición común para implementar la transformación basada en IA de manera «responsable y segura» a lo largo de toda la cadena de valor del sector automotriz.

Innovación, enfoque en el cliente y ciberseguridad

Como parte del acuerdo, Stellantis utilizará datos seguros y cifrados para reforzar su enfoque centrado en el cliente. Por ejemplo, los conductores de la marca Peugeot podrán recibir recomendaciones inteligentes para optimizar la conducción urbana, así como diagnósticos predictivos del estado del vehículo y actualizaciones de funcionalidades.

La compañía también desplegará un centro global de ciberdefensa basado en IA que abarcará sistemas informáticos, vehículos conectados, plantas industriales y herramientas digitales. Esta infraestructura permitirá anticipar y detectar amenazas con mayor rapidez, proteger los datos de los clientes y reforzar la resiliencia operativa a escala mundial, según Stellantis.

Asimismo, la ciberseguridad se integrará en todas las experiencias digitales del vehículo, incluidas aplicaciones móviles y servicios conectados. Así, los usuarios de Jeep contarán con conectividad segura incluso en entornos remotos.

Modernización de infraestructura y más IA en la oficina

Stellantis avanzará además en la modernización de su infraestructura tecnológica mediante la plataforma Microsoft Azure, con el objetivo de «reducir en un 60 % la huella de sus centros de datos para 2029». Esta evolución permitirá, según la compañía, mejorar la fiabilidad de los servicios digitales y fortalecer un ecosistema más interconectado y escalable.

El acuerdo contempla también la adopción interna de soluciones de inteligencia artificial, de manera que Stellantis pondrá a disposición de sus empleados herramientas como Copilot Chat y desplegará inicialmente 20.000 licencias de Microsoft 365 Copilot, acompañadas de programas de formación específicos para maximizar su uso. EFE

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