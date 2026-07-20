Sube a 10 la cifra de muertos en el naufragio de un buque en Guyana

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La cifra de muertos por el naufragio de una embarcación frente a las costas de Guyana ascendió a 10, según el último balance oficial difundido el lunes, mientras las autoridades continúan la búsqueda de sobrevivientes entre las más de 100 personas a bordo.

El barco, que había zarpado el sábado por la noche de la capital Georgetown con 133 pasajeros y tripulantes, tenía previsto navegar por mar antes de remontar un río para llegar a Port Kaituma, ubicado en lo profundo de la selva.

Este lunes fueron recuperados los restos de ocho personas, lo que elevó a 10 el total de cuerpos hallados desde el incidente, según un reporte del gobierno de Guyana sobre el incidente ocurrido el sábado.

Georgetown «continúa desplegando todos los recursos disponibles para localizar y contabilizar a cada una de las personas que se encontraban a bordo del MV Barima en el momento del trágico incidente», indicó el texto.

Hasta el domingo, 67 personas habían sido rescatadas. El área de búsqueda se amplió de 400 a 1.070 kilómetros cuadrados. Pescadores locales que conocen bien el área se han sumado a las labores, según las autoridades.

La lista de pasajeros del MV Barima «no refleja con exactitud a los ocupantes a bordo», según el ministro de Obras Públicas, Juan Edghill.

Además, el primer ministro, Mark Phillips, informó en una conferencia de prensa durante la noche del domingo que «dos tripulantes rescatados dieron positivo por consumo de cannabis durante los exámenes médicos realizados por el personal de salud».

El naufragio es una enorme tragedia para este pequeño país anglófono de América del Sur, con algo menos de un millón de habitantes.

Port Kaituma se encuentra en el interior, en la región de Esequibo, y las embarcaciones navegan por el mar antes de adentrarse en un río para llegar al poblado de destino.

El Esequibo, un territorio de 160.000 km² rico en petróleo, ha sido administrado por Guyana durante más de un siglo y se encuentra en el centro de una disputa territorial con Venezuela.

atm/ad/nn