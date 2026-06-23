Suben a 4.192 los muertos en el Líbano desde que empezó la ofensiva israelí en marzo

Compartir

1 minuto

Beirut, 23 jun (EFE).- El número de muertos en el Líbano subió este martes a los 4.192 desde que empezó la ofensiva israelí, el 2 de marzo, tras los ataques israelíes de esta mañana que acabaron con la vida de dos personas y mientras Washington acoge una nueva reunión para alcanzar la paz entre este país e Israel.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés emitió un comunicado en el que anunció que el balance total acumulado en estos casi cuatro meses de conflicto es de 4.192 muertos y 12.171 heridos.

La cifra ha aumentado en un total de 17 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras los equipos de rescate continúan recuperando cadáveres de debajo de los escombros y contabilizando los decesos por los ataques israelíes contra diferentes localidades del Líbano.

El Ministerio de Salud Pública libanés aseguró hoy en un comunicado que al menos dos personas murieron y una resultó herida en un «ataque perpetrado por el enemigo israelí en la ciudad de Nabatieh al Fawqa».

Este ataque se produce tras casi tres días de calma tensa y en la misma jornada en la que ya ha dado comienzo la quinta ronda de negociaciones de paz entre el Líbano e Israel en Washington y después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento que estableció el cese de hostilidades en la región, extensible también al territorio libanés. EFE

ag-rsm/ijm/fpa