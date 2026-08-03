Suben a cuatro los muertos en una playa del sur de Rusia al ser derribado dron ucraniano

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(Actualiza el número de fallecidos y da detalles sobre el incidente)

Moscú, 3 ago (EFE).- Las autoridades rusas informaron este lunes de la muerte de cuatro personas a consecuencia de la caída de un dron derribado por las defensas antiaéreas rusas en una playa de la sureña región de Krasnodar, a orillas del mar Negro.

«Según informaciones actualizadas, el número de fallecidos por la caída de un dron en una playa en Arjipo-Ósipovka ascendió a cuatro personas», informó en Telegram el departamento de prensa del Gobierno local.

Añadió que «entre los cuatro fallecidos hay un menor de edad». Además, indicó que diez personas, incluidos dos niños, resultaron heridos.

En las imágenes publicadas por los canales de Telegram se puede ver cómo el aparato no tripulado se estrella contra la playa, provocando una explosión y una onda expansiva en la arena, donde descansaban decenas de personas.

Anteriormente el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, informó de la muerte de tres personas en esa localidad del distrito de Guelendzhik.

Añadió que «resultaron heridas otras trece personas, incluyendo menores. Reciben la ayuda médica necesaria». «Se trató de un ataque contra la infraestructura civil. En el lugar trabajan los servicios de emergencias», denunció.

Anteriormente, el líder de la anexionada península de Crimea, Serguéi Axiónov, informó de la muerte de otros cuatro civiles y de al menos dos heridos tras un ataque ucraniano.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas abatieron 131 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas, Crimea y el mar Negro. EFE

mos/llb

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