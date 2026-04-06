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Surinam: el expresidente Chan Santokhi será incinerado el martes

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El expresidente de Surinam (2020-2025) Chandrikapersad «Chan» Santokhi, fallecido repentinamente el 30 de marzo a los 67 años, será incinerado el martes al término de un funeral de Estado. 

La presidenta Jennifer Geerlings-Simons, que había derrotado a Santokhi en las elecciones de 2025, decretó dos días de duelo nacional este lunes y martes.

En su calidad de ministro, Santokhi permitió el procesamiento del exdictador Desi Bouterse. Como presidente, implantó un programa para que cada surinamés reciba una parte de las futuras regalías petroleras. 

«La existencia del petróleo es limitada, debemos utilizar los ingresos para diversificar nuestra economía», llegó a declarar a la AFP.

Anunció su intención de volver a ocupar la presidencia, pero voces dentro de su partido se alzaron en contra.

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