Suspenden temporalmente a empleados de EEUU que criticaron en una carta al Gobierno Trump

Miami (EE.UU.), 27 ago (EFE).- Varios empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, en inglés) que firmaron públicamente una carta criticando las medidas de la Administración de Donald Trump sobre el organismo han sido suspendidos temporalmente.

La organización científica ‘Stand Up for Science’, que fue la encargada de publicar la misiva firmada por más de 180 personas, incluidos varios trabajadores de la FEMA, afirmó este miércoles a EFE que todavía no puede ofrecer un número exacto de afectados porque «la situación se está desarrollando», aunque aseguró que «parece probable que hayan tomado represalias contra todos los firmantes públicos».

Según ‘Stand Up for Science’, esta cifra ascendería a unos 35 empleados que fueron puestos en licencia administrativa, lo que significa que fueron separados temporalmente de sus funciones laborales, aunque manteniendo su salario y beneficios.

El portavoz destacó que entre ellos hay trabajadores «que estaban directamente involucrados en los esfuerzos de ayuda en el condado de Kerr, Texas», una zona gravemente afectada por las inundaciones de julio, que se saldaron con más de 130 muertos.

La carta, que fue remitida el pasado lunes al Congreso, cuestionó las decisiones tomadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, alrededor de la FEMA.

Los firmantes criticaron en ella los nombramientos hechos en la agencia por el Ejecutivo federal, que pasó a estar en manos de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y advirtieron que esa falta de experiencia y aprobación legal podría poner en riesgo la respuesta de Estados Unidos en caso de desastres.

Además, designaron la carta como la ‘Declaración del Katrina’, al asegurar que la trayectoria actual de FEMA supone «un claro alejamiento de la intención» de la reforma aprobada tras el huracán Katrina en 2005, lo que aumenta el riesgo si se produce un nuevo desastre natural.

‘Stand Up for Science’ declaró que la decisión de suspender a los empleados «subraya los muchos problemas que estos servidores públicos describieron en su declaración y su valentía al defender a los estadounidenses necesitados».

«Una vez más, estamos viendo al gobierno federal tomar represalias contra nuestros servidores civiles por denunciar irregularidades, lo cual es ilegal y una profunda traición a los más dedicados de entre nosotros», denunció la organización. EFE

