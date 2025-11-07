Sweeney tilda polémica sobre anuncio de «surrealista» tras ser ligada con supremacismo

2 minutos

Nueva York, 7 nov (EFE).- La actriz estadounidense Sydney Sweeney evitó condenar la interpretación supremacista que algunos hicieron del anuncio de vaqueros que protagonizó el pasado julio, al calificar el revuelo de «surrealista» y afirmar que no está «para decirle a la gente qué pensar».

«Hice un anuncio de vaqueros. La reacción fue una sorpresa, sin duda, pero me encantan los vaqueros. Todo lo que uso son pantalones vaqueros. Literalmente, estoy en vaqueros y camiseta todos los días de mi vida», dijo la actriz esta semana en una entrevista con la revista GQ.

El anuncio, de la marca American Eagle, mostraba a Sweeney con pantalones y chaqueta vaquera, destacando su silueta, y con un juego de palabras en inglés: “la figura de mi cuerpo está determinada por mis vaqueros» (jeans, que suena igual que genes).

Algunas críticas, especialmente en redes sociales, interpretaron el anuncio como un guiño a la supremacía genética blanca, aunque la actriz negó haber tenido esa intención y señaló que solo se trataba de un anuncio de vaqueros.

El anuncio despertó una gran polémica debido a que se interpretó que refuerza la idea supremacista de que algunos rasgos genéticos, como en el caso de la actriz, ser blanca y rubia, son deseables o superiores.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, comentó sobre el anuncio, calificándolo como «el anuncio más atractivo», animando a la compra de los vaqueros que promocionaba Sweeney, a quien llamó «una republicana registrada».

Para la actriz, este gesto no implicó «ningún respaldo político ni público».

En la entrevista, Sweeney resta importancia a toda la controversia: «Al final, sabía para qué era ese anuncio, y eran unos vaqueros estupendos. No me afectó en absoluto».

«Últimamente trabajo como 16 horas al día y no traigo mi teléfono al plató de grabación. Trabajo, vuelvo a casa y me voy a dormir», al subrayar está centrada en su trabajo. EFE

jta/jco/fpa