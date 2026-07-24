Taipéi acusa a Pekín de violar su soberanía tras incursión de buque de investigación chino

Compartir

3 minutos

Taipéi, 24 jul (EFE).- Las autoridades taiwanesas acusaron el jueves a China de intentar «vulnerar la soberanía» de la isla después de que un buque científico chino concluyera un estudio en aguas al este de Taiwán, una actividad que, a juicio de Taipéi, constituye un acto de «guerra cognitiva».

En un comunicado reproducido por la agencia oficial Xinhua, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales chino informó ese mismo día de que el barco de investigación científica ‘Lanhai 201’, dependiente de la Academia China de Ciencias Pesqueras, realizó entre el 17 y el 23 de julio una prospección de recursos pesqueros al este de la isla.

El texto precisó que los trabajos se desarrollaron en las «aguas jurisdiccionales» de China, que reclama la soberanía sobre el conjunto de Taiwán -autogobernada desde 1949- y sobre los espacios marítimos aledaños.

En respuesta, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán declaró que «siguió de cerca» los movimientos del ‘Lanhai 201’, que el 23 de julio a las 14:30 hora local (06:30 GMT) se encontraba a unas 53 millas náuticas (98 kilómetros) al estenordeste de la isla Orquídea.

«En la actualidad permanece bajo vigilancia constante del patrullero ‘Lanyu'», señaló la autoridad marítima en un comunicado en el que no precisó si llegó a expulsar al barco chino de la zona.

La CGA subrayó que la República de China (nombre oficial de Taiwán) es un «país soberano e independiente» y no mantiene «relación de subordinación» con la República Popular China, y agregó que Pekín «no tiene derecho a reclamar soberanía ni potestad de gobierno sobre las aguas del este de Taiwán».

Bajo el «pretexto de una investigación de recursos pesqueros», China pretende materializar su «expansión hegemónica» por esta zona, denunció el organismo, que instó a Pekín a cesar de inmediato unas actuaciones que, a su juicio, «dañan la paz a ambos lados del estrecho y socavan la estabilidad regional».

Según la agencia taiwanesa de noticias CNA, es la segunda vez desde junio que China envía un barco científico al este de la isla.

El buque oceanográfico ‘Xiang Yang Hong 22’ efectuó un sondeo similar entre el 16 y el 18 de junio y llegó a penetrar en la «zona contigua» taiwanesa, a 24 millas náuticas (44 kilómetros) de la costa, de acuerdo con ese medio.

Ambos episodios se produjeron después de que Pekín realizara, entre el 6 y el 10 de junio, una «operación especial de control del tráfico marítimo» al este de Taiwán, coincidiendo con el anuncio de Japón y Filipinas del inicio de negociaciones para delimitar sus respectivas fronteras marítimas en la zona.

En las últimas semanas, la Guardia Costera china y otros buques oficiales han intensificado sus actividades en torno a Taiwán: el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés registró 97 avistamientos de estas embarcaciones en lo que va de julio y 111 en junio, frente a los 44 de mayo y los 40 de abril. EFE

jacb/rrt