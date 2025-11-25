Taiwán subraya que el «regreso» a China «no es una opción» para los ciudadanos de la isla

Taipéi, 25 nov (EFE).- El primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, aseguró este martes que el «regreso» de Taiwán a China «no es una opción» para los 23 millones de habitantes de la isla, en respuesta a las declaraciones del presidente chino, Xi Jinping, durante su última llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Cho subrayó desde el Parlamento que la República de China (nombre oficial de Taiwán) es un «país totalmente soberano e independiente», y que sus 23 millones de ciudadanos «no tienen entre sus opciones» la ‘reunificación’ con China continental.

Estas palabras llegan después de que Xi afirmara, en una conversación telefónica con Trump, que el «regreso» de Taiwán a China constituye una “parte importante” del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. EFE

