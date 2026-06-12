Taylor Swift agradece el apoyo de su familia tras entrar en el Songwriting Hall of Fame

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Nueva York, 12 jun (EFE).- La estrella del pop Taylor Swift se ha convertido en la mujer más joven en formar parte del Songwriting Hall of Fame, en una gala en Nueva York en la que dio las gracias a sus padres y a su hermano por apoyar su carrera musical.

«Para mí fue fácil anteponer la composición a todo lo demás en mi vida, pero no debió ser nada fácil para mis padres y mi hermano hacer las maletas y trasladar a toda la familia desde Pensilvania a Nashville para que yo pudiera perfeccionar mi arte», expresó visiblemente emocionada.

Swift, que lucía un ceñido vestido negro de palabra de honor decorado con estampado de flores y con una apertura en la pierna izquierda, recordó que su familia hizo este esfuerzo «cuando quedó claro que esto no era una fase pasajera por la que pasaba su hija preadolescente».

«Aunque se supone que las palabras son lo mío, nunca podré expresar mi gratitud por haber hecho eso», concluyó la cantante, arrancando un sonoro aplauso del público, entre el que se encontraban sus padres.

Durante la ceremonia, cerrada al público, se la pudo ver charlando con su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y el director Steven Spielberg, y disfrutando de las actuaciones de los invitados, entre ellos la del cantante Sombr, que interpretó el tema de Swift ‘Dear John’.

Antes de la cena, que se celebró en el lujoso hotel Marriott Marquis, en Manhattan, Swift se tomó un momento para posar en la alfombra roja y sacarse fotografías con otros artistas como Sombr y Alanis Morissette, que al igual que ella este jueves pasó a ser parte del Salón de la Fama.

‘All Too Well’ y ‘Blank Space’, canciones «clave» de la artista

La artista de 36 años se convirtió este jueves en la mujer más joven en ingresar en la institución, y en general solo es superada por Stevie Wonder, que tenía 32 cuando se le otorgó este reconocimiento.

La carrera musical de Swift se remonta a 2006, cuando lanzó su primer sencillo ‘Tim McGraw’, parte de su álbum debut, y desde entonces ha publicado un total de doce discos, siendo el último ‘The Life of a Showgirl’ (2025).

A lo largo de su trayectoria ha ganado 14 premios Grammy y se ha erigido como la primera y única persona en hacerse con el gramófono a Mejor Álbum del Año cuatro veces: en 2024 con ‘Midnights’; en 2021 con ‘Folklore’; en 2016 con ‘1989’ y en 2010 con ‘Fearless’

De su catálogo, el Songwriting Hall of Fame (el Salón de la Fama de los Compositores, en español) destaca varias canciones «clave» de Swift: ‘All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)’, ‘Blank Space’, ‘Anti-Hero’, ‘Love Story’ y ‘The Last Great American Dynasty’.

Junto a la cantante, se unieron este jueves a este Salón de la Fama Walter Afanasieff, compositor de ‘All I Want For Christmas Is You’; Terry Britten y Graham Lyle, creadores de ‘What’s Love Got To Do With It’, y Gene Simmons y Paul Stanley, de la banda KISS.

También se reconoció a Kenny Loggins, conocido por el tema ‘Footloose’; Alanis Morissette, con canciones como ‘You Oughta Know’, y a Christopher ‘Tricky’ Stewart, creador de los éxitos ‘Umbrella’, interpretado por Rihanna, y ‘Single Ladies’, por Beyoncé.

«La selección de este año no solo presenta canciones emblemáticas, sino que también celebra la unidad entre diversos géneros. Estos compositores han tenido un profundo impacto en las vidas de miles de millones de oyentes en todo el mundo», apuntó en un comunicado el presidente de SHOF, Nile Rodgers.

El evento contó además con la presencia y actuaciones de otros artistas como Dallas Austin, Sombr, Madison Cunningham, Brandi Carlile o Billy Corgan. EFE

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