Telecom Argentina pasa a pérdidas en 2025, año de la compra de la filial de Telefónica

3 minutos

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- La compañía de telecomunicaciones Telecom Argentina acumuló el año pasado pérdidas netas por 145.304 millones de pesos (102,3 millones de dólares), que contrasta con las ganancias en 2024 por 1,3 billones de pesos (957 millones de dólares).

La empresa, que el 24 de febrero de 2025 compró Telefónica Móviles Argentina (TMA) por 1.245 millones de dólares, dijo este martes en su informe de resultados que el rojo se explica principalmente por una mayor pérdida por diferencias del tipo de cambio producto de una menor inflación (31,5 %) y una depreciación del peso argentino respecto del dólar estadounidense del 41 %.

En su nota, la empresa indicó que en 2025 registró una ganancia de explotación de 450.047 millones de pesos, frente a pérdidas en 2024 por 192.676 millones de pesos.

El año pasado, las ventas ascendieron a 8,3 billones de pesos, con un alza interanual del 53 %.

Asimismo, la empresa precisó que en 2025 sus inversiones ascendieron a 1,6 billones de pesos, un 58,4 % más que en 2024.

En tanto, su deuda financiera neta alcanzó a 4,6 billones de pesos, con un alza del 40,2 % respecto a 2020, «mayoritariamente por la financiación tomada para la adquisición de TMA».

Telecom apuntó que los resultados consolidados para el ejercicio 2025 contienen la contribución de las operaciones de TMA de diez meses, la cual no estaba presente en el período 2024.

La millonaria compra de la filial argentina del grupo español Telefónica por parte de Telecom Argentina aún espera una definición por parte del organismo regulador de las telecomunicaciones del país suramericano, que evalúa si una fusión de las compañías creará o no un monopolio.

Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

La compra de Telefónica por parte de Telecom fue objetada ante el regulador por dos empresas: Claro -filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, que presta servicios de telefonía móvil y de internet; y Telecentro, que da servicio de internet y televisión de pago.

Telecom Argentina, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez).

Al 31 de diciembre último, Telecom poseía 2,7 millones de líneas de telefonía fija; 19,9 millones de clientes móviles en Argentina y 2,6 millones en Paraguay; 4,1 millones de accesos fijos a internet; y 3,4 millones de abonados a servicios de televisión en Argentina, Uruguay y Paraguay.

En tanto, TMA contaba con 2,1 millones de líneas de telefonía fija; 19,1 clientes móviles, 1,6 millones de accesos fijos a internet; y casi 391.000 abonados a servicios de televisión. EFE

nk/sbb