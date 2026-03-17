Temas del día de EFE Internacional del 17 de marzo de 2026 (19.00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Israel asegura que ha matado al influyente secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país continúa y la economía mundial, con los precios del petróleo en máximos, permanece atenta al estrecho de Ormuz.

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– Enviado a las 11.37 horas perfil de Ali Lariyani.

– Israel inicia una operación terrestre en el sur del Líbano para luchar contra el grupo chií Hizbulá, mientras sigue bombardeando, aunque con menos intensidad, distintas zonas de ese país y atacando objetivos en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de EEUU, Donald Trump, que considera que el estrecho de Ormuz volverá a ser seguro en poco tiempo, dijo este martes que ya no necesita el apoyo de los miembros de la OTAN ni de otros países para garantizar la navegación en la zona. «¡No necesitamos la ayuda de nadie!», sentenció. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La Comisión Internacional sobre Derechos Humanos de la ONU para Irán afirmó este martes que se mantiene atenta ante la posible represión en Irán contra quienes se atrevan a expresar opiniones contrarias a las oficiales, sobre todo en el contexto de la guerra contra Israel y Estados Unidos. (Texto) (Vídeo)

– La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, consideró este martes que la forma en que está evolucionando el conflicto en Oriente Medio ya tiene cualidades del “escenario más adverso”, con un impacto mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Último resumen de la guerra enviado a las 19.12 «Israel anuncia la muerte de Lariyani y Trump que no necesita la OTAN, día 18 de la guerra»

UE CUMBRE

Bruselas – El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aborda en una entrevista con EFE y otras agencias europeas la necesidad de la diplomacia para acabar con el conflicto en Oriente Medio y, sobre la relación con Rusia, asegura que la UE tendrá que dialogar con Vladímir Putin de seguridad en el futuro, pero no ahora.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Un fuerte aumento en la producción de energía solar en Ucrania contribuye a reducir la magnitud de los cortes de electricidad por los ataques rusos a medida que mejora el clima y cada vez más ucranianos instalan paneles solares para contrarrestar el impacto de los continuos ataques rusos contra la infraestructura energética. Por Rostyslav Averchuk

(Texto enviado a las 16.13 horas) (Vídeo) (Foto)

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha vuelto a poner a disposición de EE.UU. la experiencia y las capacidades tecnológicas de Ucrania.

– Volodímir Zelenski viaja este miércoles a España en un contexto marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz con Rusia y EE.UU. debido a la guerra con Irán y en medio de tensiones inéditas entre Kiev y la Unión Europea (UE). (Texto) (Foto) (Vídeo) (audio)

CUBA EEUU

La Habana – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó este martes que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio «lo suficientemente drástico» y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida.

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– La opositora cubana Rosa María Paya dijo en entrevista con EFE que en Cuba no necesitan a los Castro ni a su cúpula para hacer una eventual transición a la democracia porque la sociedad civil y la oposición dentro y fuera de la isla se han preparado para el fin de la dictadura, y porque además el régimen «no se va a cambiar así mismo». (Foto) (Video)

ESPAÑA MÉXICO

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no descartó este martes acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, y abrió así la puerta a acudir a España tras las recientes palabras de Felipe VI reconociendo que en la conquista de América hubo «muchos abusos».

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FRANCIA ELECCIONES

París – Los pactos entre partidos de izquierda fueron la nota dominante este martes para frenar el ascenso de la extrema derecha en la segunda vuelta de las municipales del próximo domingo en Francia, una tendencia en la que París fue la excepción.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad – Organizaciones internacionales como la ONU, la OMS y la Fundación Internacional de Derechos Humanos exigen una investigación exhaustiva del bombardeo de Pakistán en Kabul, buscando aclarar las circunstancias de un ataque que, según los talibanes, golpeó un centro de rehabilitación con miles de pacientes.

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– Cientos de familiares se concentran este martes frente a las ruinas del hospital Omid de Kabul en busca de información sobre el paradero de algunos de los 2.000 pacientes que, según los talibanes, dormían en el centro durante el ataque de Pakistán esta madrugada. (Foto) (Vídeo)

EEUU CHINA

Washington/ Pekín – China dijo este martes que es «erróneo» que un posible retraso de la visita al país asiático del presidente de EE. UU., Donald Trump, prevista para finales de mes, se deba a las presiones del republicano para el envío de buques escolta al estrecho de Ormuz, y afirmó que siguen en contacto respecto al viaje, sin dar más detalles.

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– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este martes que podría visitar China en unas «cinco o seis semanas», después de anunciar un día antes que planeaba retrasar el encuentro con su homólogo, Xi Jinping, debido a la guerra con Irán.

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UE MEDIOAMBIENTE

Bruselas – Los países de la Unión Europea analizaron este martes por primera vez la propuesta de la Comisión Europea para rebajar del 100 % al 90 % el objetivo de reducción de CO2 exigido a coches y furgonetas nuevos en 2035, en plena escalada de precios del petróleo, con el barril por encima de los 100 dólares.

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EEUU INMIGRACIÓN

Miami – La persistente intención del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 350.000 haitianos para deportarlos expone a decenas de miles de niños a la separación familiar, el orfanato y a volver a un país sumido en su mayor crisis de violencia, alerta un nuevo informe de organizaciones civiles.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de México.- MEXICO EE.UU.- México y EE.UU. comienzan formalmente la revisión del TMEC, de forma virtual, antes del primer encuentro en Washington el miércoles en medio de las dudas planteadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el acuerdo comercial. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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