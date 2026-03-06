Temas del día de EFE Internacional del 6 de marzo de 2026 (19.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se recrudece en su séptimo día, con nuevas oledas de ataques contra Irán y cientos de muertos en el Líbano, mientras las consecuencias económicas del conflicto empiezan a manifestarse: Los precios de la energía se disparan y aumenta la incertidumbre financiera.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que «no habrá acuerdo con Irán» y que solo aceptará una «rendición incondicional».

– Un desafiante Teherán gritó “Jameneí sigue vivo” en el primer viernes sin el difunto líder supremo de Irán Alí Jameneí y tras una dura noche de bombardeos, quizás la peor desde que comenzó la guerra hace hoy siete días con Estados Unidos e Israel. Por Jaime León

– El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon «en el corazón de Teherán» el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní Ali Jameneí.

– El Ejército de Israel anunció este viernes una nueva oleada de ataques contra los suburbios meridionales de Dahiye, en Beirut, que constituyen la vigésimo séptima acometida aérea contra Beirut desde el inicio de la guerra.

– Las consecuencias de la intervención militar de Estados Unidos en Irán se empiezan a manifestar en el alza de los precios de la energía y en el aumento de la incertidumbre financiera y se enfrentan a un riesgo mayor de escalada económica y política para el Gobierno de Donald Trump si el conflicto se prolonga.

– El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace cinco días contra el Líbano aumentó este viernes a 217 y el de heridos roza ya los 800, lo que supone un fuerte aumento de las víctimas mortales en las últimas 24 horas.

VENEZUELA EEUU

Washington/Caracas – Nueve semanas después de la salida de Nicolás Maduro del Gobierno, Estados Unidos y Venezuela restablecen sus relaciones diplomáticas con una agenda enfocada en el intercambio comercial de petróleo, gas y minerales.

– La llegada del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Venezuela para impulsar un plan de inversiones extranjeras en los ricos yacimientos del país petrolero ha abierto un nuevo flanco en la estrategia económica del Gobierno de Donald Trump, que ha convertido al Arco Minero del Orinoco en una zona de potencial interés.

EEUU LATINOAMÉRICA

Miami (EE.UU.) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para recibir este fin de semana en Miami (Florida) a una quincena de líderes latinoamericanos ideológicamente afines, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el chileno José Antonio Kast, en un intento de consolidar el liderazgo de Washington en la región.

– El encuentro de Trump con los mandatarios latinoamericanos perfila a Miami como epicentro de la derecha de la región al acoger su propia “cumbre de las Américas” conservadora, de la que quedan fuera gobiernos como los de México, Brasil y Colombia.

CUBA EE.UU.

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el Gobierno de Cuba caerá «muy pronto» y reiteró que La Habana tiene «muchísimas ganas» de negociar con Washington, según la cadena CNN.

La Habana – Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este viernes, apagones que desconectarán a la vez hasta el 68 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, un máximo histórico, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

UCRANIA GUERRA

Kiev – La tensión entre Ucrania y Hungría continúa después de que Budapest gestionara de forma unilateral la liberación de dos prisioneros de guerra ucranianos con pasaporte magiar y de que Kiev haya denunciado la retención en Hungría de siete empleados de un banco público ucraniano.

– Rusia redirigirá parte de su gas natural licuado (GNL) que ahora va a Europa, a otros mercados alternativos, anunció hoy el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak.

– Rusia y Ucrania realizaron un canje de 300 prisioneros de guerra, en el marco de los acuerdos alcanzados en las pasadas negociaciones de paz en Ginebra, el segundo en dos días consecutivos tras el intercambio de 200 prisioneros de cada bando efectuado la víspera.

ESPAÑA PORTUGAL

Huelva (España) – España y Portugal sellaron este viernes una alianza contra el cambio climático que, según los respectivos jefes de Gobierno, Pedro Sánchez y Luís Montenegro, es necesaria más allá de ideologías.

– El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), afirmó este viernes que su país está a favor de Estados Unidos en la guerra contra Irán, pero rechazó «las amenazas y acusaciones» entre aliados, en referencia a la disputa entre el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

NEPAL ELECCIONES

Katmandú – El recién formado partido liderado por un popular exrapero de 35 años, Balendra Shah, amplió este viernes su ventaja en el recuento de las elecciones de Nepal, perfilándose para una victoria histórica y por mayoría absoluta impulsada por la misma revuelta juvenil que derrocó al anterior Gobierno hace apenas unos meses.

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – La senadora Paloma Valencia, candidata del partido opositor de derecha Centro Democrático, quiere ser la primera presidenta de Colombia para poner en orden las finanzas públicas mediante una reducción drástica del aparato estatal y una gestión de «manos limpias» y demostrar así que «las mujeres administran mejor».

ESPAÑA MONARQUÍA

Lisboa – La periodista francesa Laurence Debray, autora de las memorias del rey emérito Juan Carlos I de España, considera que «el arrepentimiento no está en su carácter», pese a haber reconocido «errores» y «deslices» en ‘Reconciliación’, la obra que acaba de publicarse en portugués, tras haber salido en francés y español. Por Susana Samhan

PANAMÁ AFRODESCENDIENTES

Ciudad de Panamá – La controversia por el estilo de cabello afro en las escuelas de Panamá, que comenzaron esta semana el año lectivo, ha reavivado las acusaciones de racismo y discriminación porque algunos directores escolares pidieron un «certificado de afrodescendiente» para permitir a los alumnos el uso de trenzas, nudos, rastas o cabello natural.

MODA PARÍS

París – Las firmas Loewe, Miyake, Nina Ricci, Givenchy y Yamamoto muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

HARRY STYLES

Mánchester (Reino Unido) – Harry Styles ofrece en Mánchester el concierto especial ‘One Night Only’ el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, cuyos temas interpretará por primera vez en una experiencia exclusiva sin móviles ni cámaras que verá la luz en Netflix el 8 de marzo. Por Raúl Bobé.

ESPECIALES

– Con motivo de las elecciones legislativas en Colombia del próximo domingo, en las que también se celebrarán consultas entre partidos para elegir candidatos presidenciales, la Agencia EFE enviará la segunda parte de una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

– Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo domingo, 8 de marzo, la Agencia EFE enviará este, viernes, una serie previa con la guía DÍA MUJER.

AGENDA INFORMATIVA

América

21:00h.- Caracas.- VENEZUELA VIOLENCIA MACHISTA.- La ONG Utopix presenta su informe anual sobre los femicidios en Venezuela. (Texto)

21:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra la semana ligeramente a la baja ante la preocupación de los inversores por la guerra desatada tras los ataques de EE.UU. e Israel el pasado fin de semana contra Irán, y las represalias del país persa.

Europa

19:30h.- Mánchester.- HARRY STYLES.- El cantante británico Harry Styles ofrece en Mánchester el concierto especial ‘One Night Only’ el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ e interpretará por primera vez en directo las canciones del disco en una experiencia exclusiva sin móviles ni cámaras que verá la luz en Netflix dos días más tarde. Co-Op Live (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Roma.- PARALÍMPICOS MILÁN CORTINA 2026.- El anfiteatro romano Arena de Verona (norte) acogerá este viernes la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, apenas doce días después de haber clausurado los Juegos Olímpicos de Invierno de la misma zona y nomenclatura. (Texto)

23:00h.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Fitch revisa su evaluación sobre la deuda francesa.

Málaga (España) – FESTIVAL MÁLAGA – El Festival de Cine en Español de Málaga arranca este viernes su 29 edición, en la que competirán por la Biznaga de Oro hasta el 15 de marzo doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos, con una sección oficial fuera de concurso que suma otras veintiuna películas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

