Temas del día de EFE Internacional del domingo 31 de mayo de 2026 (14:00 horas)

8 minutos

DESTACADOS

IRAN GUERRA LÍBANO

Jerusalén – El Ejército de Israel anunció este domingo que ha tomado el castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, zona sobre la que ha expandido su invasión en los últimos días.

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– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la ocupación del castillo de Beaufort, supone un «hito crucial» y un «cambio radical en la política» que Israel lleva a cabo en el país vecino y dio instrucciones de «consolidar y extender» el control israelí «sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá».

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – Irán aseguró este domingo que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra sin obtener “resultados tangibles” que garanticen sus derechos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no tiene prisa por firmar un «buen acuerdo» con Teherán.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – Los colombianos van a las urnas para votar en primera vuelta por el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030 en una elección que, todo indica, se definirá en segunda vuelta el 21 de junio, ya que ningún candidato parece tener la mayoría requerida de la mitad más uno de los votos.

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – Los ministros de Salud de los ocho países que componen la Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy que se reunirán de emergencia este lunes y martes para abordar la epidemia de ébola declarada en el este de la República Democrática del Congo (RDC) el 15 de mayo.

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TAILANDIA LGTBI

Bangkok – Tailandia celebra la tradicional marcha del Orgullo LGTBI en Bangkok, donde se espera la participación de miles de personas, en uno de los pocos países asiáticos que reconoce el matrimonio igualitario.

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IRLANDA LITERATURA

Dublín – Tres siglos después de su publicación, ‘Los viajes de Gulliver’, del escritor irlandés Jonathan Swift, sigue navegando entre generaciones como una de las sátiras más influyentes de la literatura, tan vigente ahora como entonces por su crítica feroz a la vanidad humana, la corrupción, la desigualdad o el fanatismo religioso.

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SERIES JUNIO

Redacción Internacional – El final de ‘The Bear’, que alcanza su quinta temporada, la nueva entrega de ‘La casa del Dragón’ y el estreno de la miniserie ‘Cape Fear’ con Javier Bardem en Apple TV destacan en la parrilla de junio de las plataformas de streaming, junto a una amplia oferta de estrenos y regresos de series.

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ADEMÁS

MÉXICO GOBIERNO | Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece un informe nacional con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral, y para celebrar, conmemorar y defender el movimiento político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES | Lima – La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, los dos candidatos que se disputan la Presidencia de Perú en la segunda vuelta de las elecciones, participan en el único debate entre ambos, a una semana de la decisiva votación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA DIPLOMACIA | Pekín – A medida que el presidente chino, Xi Jinping, ha reducido sus viajes al exterior, Pekín se ha llenado en lo que va de año de líderes extranjeros que buscan en China comercio, inversiones o diálogo ante diversas crisis internacionales, visitas que la prensa oficial ha presentado como prueba de que el país es ya «epicentro de la diplomacia mundial», si bien los resultados tangibles de algunas han sido limitados. (Texto) (Vídeo)

CUBA CRISIS | La Habana – La risa como terapia ante las dificultades es algo muy cubano y el secreto del éxito de un programa semanal de monólogos de humor en La Habana que aborda los apagones interminables, la escasez y la inflación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA | Moscú/Berlín – Las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un ataque con drones contra una refinería de petróleo rusa en Sarátov, 700 kilómetros al sureste de Moscú y neutralizaron 212 drones rusos, lo que no impidió impactos en once puntos, que causaron la muerte de una persona en la región ucraniana de Cherníguiv.(Trexto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Un evento para conmemorar a Irina Tsibuj, una paramédica militar ucraniana asesinada en 2024 el frente un día antes de cumplir 26 años, busca ayudar a las familias y amistades de los soldados caídos a transformar el dolor de la pérdida en memoria activa. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- ARCO LISBOA.- La feria de arte contemporáneo ARCOlisboa celebra su IX edición en la capital portuguesa del 28 al 31 de mayo de 2026.

Madrid.- COLOMBIA ELECCIONES.- Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar hasta este domingo en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- ESPAÑA LATINOAMÉRICA.- El periodista y escritor español Miguel de los Santos apuesta por reforzar el vínculo entre España y América Latina con su nuevo libro, ‘Retratos en la otra orilla’, que incluye su experiencia profesional reflejada en los retratos a célebres nombres de la cultura y la política en el lado americano del Atlántico. (Texto)

América

15:00h.- La Habana.- CUBA CRISIS.- La risa como terapia ante las dificultades es algo muy cubano y el secreto del éxito de un programa semanal de monólogos de humor en La Habana que aborda los apagones interminables, la escasez y la inflación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO GOBIERNO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece un informe nacional para conmemorar los dos años de su triunfo en el que se convirtió en la primera mandataria de la historia del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, los dos candidatos que se disputan la Presidencia de Perú en la segunda vuelta de las elecciones, participan en el único debate entre ambos, a una semana de la decisiva votación. Centro de Convenciones de Lima (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Elecciones presidenciales en Colombia para escoger al sucesor de Gustavo Petro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA POLÍTICA.- El expresidente Mauricio Macri (2015-2019) evalúa una candidatura en las elecciones generales en Argentina de 2027 para competir contra el actual mandatario, Javier Milei, a pesar de que las encuestas de popularidad no lo favorecen y varios integrantes de su partido (PRO) hayan migrado hacia las filas del oficialismo ultraderechista. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA VIOLENCIA SEXUAL.- El proyecto de ley conocido como “Ley Brisa”, que propone endurecer la legislación sobre delitos sexuales contra menores en Bolivia, abrió un debate entre organizaciones de derechos humanos y sectores religiosos y civiles que cuestionan el alcance de las reformas y sus posibles efectos sobre garantías judiciales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Conakri.- GUINEA-CONAKRI ELECCIONES.- Guinea-Conakri celebra elecciones legislativas y municipales, tras los comicios presidenciales de diciembre de 2025, que ganó el general Mamady Doumbouya, líder de la junta militar que dirigía el país desde el golpe de Estado de 2021. (Texto)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA LGTBI.- Tailandia celebra la tradicional marcha del Orgullo LGTBI en Bangkok, donde se espera la participación de miles de personas.

Pekín.- CHINA BRASIL.- El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, comienza una visita oficial a China, después de que la nación sudamericana se convirtiese en el país que más inversiones chinas recibió el año pasado (6.100 millones de dólares).

Redacción EFE Internacional

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