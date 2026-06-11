Temas del día de EFE Internacional del jueves 11 de junio de 2026 (7:30 horas)

16 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Irán asegura que vuelve a cerrar completamente el paso a través del estrecho de Ormuz, pese a que EE.UU. lo desmiente, como respuesta a los renovados ataques ordenados por la Casa Blanca contra la República Islámica y sumiendo en la incertidumbre la posibilidad de un acuerdo entre ambos países.

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– Los ataques de Israel continúan en el Líbano, donde han muerto ya alrededor de 3.700 personas desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, pese a los intentos de desescalada y la ronda de contactos prevista para el próximo día 22 en Washington entre representantes libaneses e israelíes. (Texto)

BCE TIPOS

Fráncfort (Alemania) – El Banco Central Europeo (BCE) subirá previsiblemente los tipos de interés, actualmente en el 2 %, de forma moderada para frenar la inflación, que subió al 3,2 % en mayo en la zona del euro, y pese a que el crecimiento se contrajo un 0,2 % en el primer trimestre.

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ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Se cumplen ocho meses del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en la Fanja de Gaza, donde la reconstrucción aún no ha comenzado, cientos de miles de gazatíes malviven en tiendas de campaña y las tropas israelíes matan a palestinos casi a diario mientras ganan territorio más allá de la línea acordada en la tregua.

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BM PERSPECTIVAS

Washington – El Banco Mundial actualiza este jueves su Informe de Perspectivas de la economía global para 2026, después de que en enero pronosticara una economía más resiliente de lo esperado en un entorno de tensiones comerciales e incertidumbre geopolítica, a la vez que avanzó un crecimiento del 2,6 % para 2026 y del 2,7 % para 2027.

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PERÚ ELECCIONES

Lima.- La candidata derechista Keiko Fujimori vuelve a tomar una estrechísima ventaja de unos centenares de votos frente al izquierdista Roberto Sánchez a menos del 2% de completar el escrutinio en el recuento de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas.

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ADEMÁS

UE MIGRACIÓN (Claves) | Bruselas – El Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea comenzará a aplicarse de manera obligatoria este viernes en el territorio comunitario, al concluir un periodo transitorio de doce meses para dar tiempo a los Estados miembros a poner en marcha infraestructuras y legislaciones clave para aplicar el nuevo sistema diseñado para blindar las fronteras externas de los Veintisiete. (Texto)

G7 CHINA | París – Los países del G7, sus socios invitados a la cumbre de Evian (Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia), China y el FMI se dan cita en una cumbre por videoconferencia que preside el presidente francés, Emmanuel Macron, para cooperar en favor de un crecimiento mundial equilibrado. (Texto)

REFUGIADOS INFORME | Ginebra – Unos 117,8 millones de personas sufrían desplazamiento forzado a finales de 2025, un descenso interanual de 4,3 millones -el primero en una década-, favorecido por los masivos retornos de refugiados y desplazados sirios, afganos y sudaneses, destacó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en su informe anual. (Texto)

R.UNIDO VIOLENCIA | Dublín/Belfast – Segunda noche de incidentes en Belfast y localidades vecinas tras el apuñalamiento en esa ciudad de hombre por un ciudadano sudanés, que degeneró en violentos disturbios antiinmigración. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FILIPINAS TERREMOTO | Bangkok – Los equipos de rescate de Filipinas entran en horas críticas en la búsqueda de supervivientes del terremoto del lunes en Mindanao, con un número de desaparecidos que subió este jueves hasta los 31, mientras el balance general de daños ahora estima que unas 400.000 personas se han visto afectadas por el seísmo, que deja 47 muertos y casi 700 heridos. (Texto) (Foto)

COLOMBIA ELECCIONES | Bogotá – El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, da una rueda de prensa a diez días de la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 21 de junio, en las que compite con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo del cuarenta aniversario del fallecimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges, la Agencia EFE enviará un especial este jueves y viernes con la guía BORGES ANIVERSARIO.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso ante la Cámara Baja del Parlamento con ocasión del próximo Consejo Europeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:15h.- Berlín.- EUROPA ESPACIO.- Rueda de prensa del director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, y de los astronautas europeos Matthias Maurer y Alexander Gerst, en la Feria Internacional de Aeronáutica y Espacio (ILA).

09:30h.- Bruselas.- UE PANDEMIA.- Conclusiones del Abogado General griego sobre dos recursos de casación contra sendas sentencias del Tribunal General relativas a los contratos de las vacunas contra el COVID-19 (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE JUSTICIA.- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la UE presenta sus conclusiones sobre los recursos de la Comisión contra dos sentencias que anularon parcialmente su negativa a dar acceso amplio a los contratos de compra de vacunas contra la COVID-19.

09:30h.- Bruselas.- UE MIGRACIÓN.- La Abogada General letona presenta conclusiones en dos asuntos prejudiciales italianos sobre el Protocolo entre Italia y Albania en materia de inmigración. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE JUSTICIA.- El Tribunal de Justicia de la UE responde a una pregunta prejudicial eslovena sobre si un banco puede negarse a abrir una cuenta básica a un consumidor incluido en una lista de sanciones estadounidense, aunque no esté sancionado por la ONU, la UE ni Eslovenia.

10:00h.- Ginebra.- G7 CUMBRE.- El Gobierno suizo y autoridades políticas y de seguridad del cantón de Ginebra presentan el dispositivo de seguridad en torno al G7, donde se realizará la única manifestación contra este encuentro de líderes en una localidad cercana de Francia. (Texto) (Foto)

10:00h.- París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre una demanda contra España de una mujer que fue obligada por una orden judicial a dar a luz en el Hospital Universitario Central de Asturias con el argumento de que el parto presentaba riesgos para el feto.

12:00h.- París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica los datos mensuales del paro en sus países miembros.

12:00h.- Londres.- R.UNIDO IA.- Conversación con el especialista en IA Sebastian Mallaby, autor del libro «The Infinity Machine.

13:15h.- Bruselas.- OTAN NORUEGA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibire al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la sede de la Alianza y juntos hacen una declaración a la prensa.

14:00h.- París.- G7 CHINA.- Los países del G7, sus socios invitados a la cumbre de Evian (Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia), China y el FMI se dan cita en una cumbre por videoconferencia que preside el presidente francés, Emmanuel Macron, para cooperar en favor de un crecimiento mundial equilibrado. (Texto)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria, publica la decisión sobre los tipos de interés a las 14.15 horas y su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. El BCE también publica sus nuevas proyecciones macroeconómicas de inflación y crecimiento. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

14:45h.- París.- FRANCIA DEMOCRACIA.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se reúne con los partidos políticos para abordar cómo proteger el debate democrático de las injerencias extranjeras. (Texto)

15:40h.- Lisboa.- PORTUGAL INMIGRACIÓN.- Debate de los proyectos de ley sobre Derecho de Inmigración y Derecho de Asilo en la Asamblea de la República Asamblea Nacional (Texto)

16:15h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso por el Día de las Empresas Familiares.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Una serie de ataques aéreos contra puentes clave que conectan Crimea con el sur ocupado de Ucrania indica un renovado énfasis de Kiev en aislar la ocupada península de Rusia. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

Moscú.- KAZAJISTÁN MINERALES.- Kazajistán acoge durante dos días el Congreso Internacional de Minería y Metalurgia 2026 con la vista puesta en la extracción de minerales de tierras raras (Texto)

Luxemburgo.- UE ECONOMÍA.- Reunión de Ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. (Texto)

París.- ELTON JOHN.- La pasión por la fotografía del cantante británico Elton John y su pareja, David Furnish, protagoniza la exposición ‘Fragile beauté’ en París, con instantáneas icónicas que la pareja coleccionó durante más de tres décadas y reflejan la historia de la fotografía moderna y contemporánea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- REFUGIADOS INFORME.- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) difunde su informe anual que pone el día las cifras sobre refugiados y desplazamiento forzado en el mundo. (Texto)

Bonn.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático 2026 (sesiones SB64), reunión técnica intermedia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne a cientos de delegados para intentar avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP31 en Turquía en noviembre próximo.

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informa mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

América

14:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en abril del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

14:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

15:00h.- Nueva York.- EEUU TEATRO.- Romeo y Julieta regresan tras casi 20 al Delacorte Theater de Central Park en el marco del festival de Free Shakespeare in the Park, una iniciativa que lleva el las obras del dramaturgo inglés al pulmón de Manhattan (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- SPACEX BOLSA.- La compañía aeroespacial SpaceX tiene previsto estrenarse este viernes en el Nasdaq de Wall Street con una oferta pública inicial que, por su tamaño y valoración, apunta a convertirse en una de las mayores de la historia de los mercados financieros.

15:30h.- Washington.- BANCO MUNDIAL.- El Grupo del Banco Mundial publica la última edición de su informe de perspectivas económicas globales. (Texto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de la actividad industrial de abril (Texto)

18:00 h.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de México revela la Encuesta de Viajeros Internacionales de abril (Texto)

19:00 GMT.- Samborondón.- ECUADOR JUSTICIA.- Una jueza decide sobre la fianza solicitada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para que se le revoque una de las dos prisiones preventivas que pesan sobre él. Unidad Multicompetente de Samborondón.

Ciudad de México – FÚTBOL MUNDIAL 2026 – México está listo para el pitido inicial del Mundial de 2026, una cita histórica que lo convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, pero en medio de manifestaciones y amenazas de boicot por parte de diversos sectores de la sociedad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires – ARGENTINA LGTB – La desaparición y asesinato de Octavio Romero, el 11 de junio de 2011, impidió que se celebrara en Argentina el primer matrimonio gay de un oficial de la Prefectura Naval, un crimen de odio reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero que en el país sudamericano sigue impune 15 años después. Por Florencia Pessarini (Texto) (Foto)

San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA (Entrevista).- La banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética presenta este jueves su nuevo álbum, ‘En bucle’, que alude a las repetidas ocasiones que sus seguidores escucharán sus canciones de amor y romanticismo, apartándose de las malas noticias que abruman en las redes sociales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile – VIOLETA PARRA – El Museo Violeta Parra, en Santiago, exhibe por primera vez dos obras inéditas de la artista y folclorista chilena: una arpillera del árbol de la vida y el cuaderno manuscrito con sus décimas autobiográficas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México presenta el reporte sobre las economías regionales del primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé) divulga los datos de las ventas al exterior de este grano correspondientes al mes de mayo.

Santo Domingo.- CENTROAMÉRICA MIGRACIÓN.- Reunión anual de la Comisión de Autoridades Migratorias de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (OCAM-SICA). Punta Cana (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO DESAPARECIDOS.- Familias de desaparecidos protestan en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, con vallas humanas, entrega de fichas de búsqueda y minuto de silencio.

Nueva York.- TAYLOR SWIFT.- La cantante y compositora Taylor Swift ingresa este jueves en el Songwriters Hall of Fame, y se convierte a los 36 años en la segunda persona viva más joven en recibir este reconocimiento

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a mayo pasado, después de que en abril pasado se registrase una inflación interanual del 32,4 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU JUSTICIA.- Se espera que el Tribunal Supremo emita opiniones sobre destacados casos judiciales antes de su receso de principios de julio.

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Mariano Perroni, jefe de enfermeros imputado, y Víctor Stinfale, exabogado y amigo de Diego Armando Maradona hasta sus últimos días, declararán este jueves en el juicio contra siete profesionales de la salud por la muerte del ídolo argentino. (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Montevideo – URUGUAY SOSTENIBILIDAD – Lanzamiento de la quinta edición de la Expo Uruguay Sostenible, un espacio de encuentro e intercambio en torno al cuidado ambiental, la economía circular, las tecnologías sostenibles y las nuevas formas de producción responsables. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

12:00h.- Rabat.- MARRUECOS DERECHOS HUMANOS.- La familia y el equipo jurídico de la activista marroquí Ibtissame (Betty) Lachgar organizan una rueda de prensa para denunciar el estado «crítico» de su salud. La destacada feminista marroquí cumple una condena de 30 meses de prisión firme por blasfemia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

12:00h.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud de la Unión Africana (UA) da una rueda de prensa telemática sobre las emergencia sanitarias del continente con especial atención al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN LAOS.- El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, visita Japón para reunirse con su homóloga nipona, Sanae Takaichi, un viaje en el que se espera que ambas partes fortalezcan su asociación estratégica en plena búsqueda de apoyos por el impacto de la guerra de Irán.

Seúl.- COREA CONFLICTO.- Corea del Sur y EE.UU. sostienen en Seúl la sexta sesión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG), un organismo clave para abordar asuntos nucleares, después de que en el encuentro previo omitieran por primera vez menciones explícitas a Corea del Norte, pese a los planes de Pionyang de seguir expandiendo su arsenal nuclear. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA JUSTICIA.- Un tribunal de Bangkok tiene previsto emitir su sentencia en el juicio contra dos personas acusadas por el atentado bomba de 2015 en uno de los barrios comerciales de la capital, que dejó 20 muertos y más de 120 heridos. (Texto)

Pune.- INDIA POLÍTICA.- El ‘Partido de las Cucarachas’, un movimiento viral impulsado por la Generación Z en la India, realiza en Pune (oeste de India) su segunda protesta física, después de la de Nueva Delhi el fin de semana, tras alcanzar millones de seguidores en redes.

Redacción EFE Internacional

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