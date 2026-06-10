Temas del día de EFE Internacional del Miércoles, 10 de junio de 2026 (07:30 GMT)

17 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Estados Unidos vuelve a atacar Irán en represalia por el disparo de Teherán contra uno de sus helicópteros e Irán responde contra una bases de Washington en la región, poniendo en riesgo la búsqueda de un acuerdo entre ambos mediado por Pakistán.

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– Israel mantiene su campaña de bombardeos en el sur del Líbano pese al precario alto el fuego con Irán.

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– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra en Nueva York un debate abierto sobre Oriente Medio presidido por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en el marco de la presidencia rotatoria de Colombia del órgano.

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– Irán confirmó que lanzó ataques aéreos contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania y reiteró su «derecho a defenderse».

PERÚ ELECCIONES

Lima – El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori cuando se ha contado el 96,58 % de las actas de las elecciones presidenciales en Perú, en las que ya se han comenzado a incluir los votos emitidos en el extranjero que podrían, según algunos expertos, inclinar la balanzas hacia la candidata conservadora.

Perú aguarda con tensión el escrutinio de los últimos votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde la derechista Keiko Fujimori se perfila como la ganadora por un margen muy estrecho sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

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CUBA EEUU

Washington/La Habana – El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viaja este miércoles a la Bahía de Guantánamo, Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base y con responsables del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en medio de tensiones y una serie de sanciones contra La Habana.

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PAPELES EPSTEIN

Washington – El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparece ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos para responder sobre su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein.

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ISRAEL PALESTINA

– En medio de la expansión del control militar de Israel en Gaza, quienes viven en las inmediaciones del perímetro controlado por sus tropas no sólo están en riesgo de ser víctimas de sus disparos, también del abandono por parte de las autoridades y los organismos humanitarios que no les proveen de recursos dado el peligro que entraña acudir allí.

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– La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, la investigadora sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Budour Hassan, y la secretaria general de la ONG en Alemania, Julia Duchrow, presentan en Berlín un nuevo informe que documenta la «limpieza étnica» y la anexión ilegal en la Cisjordania ocupada.

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ADEMÁS

FILIPINAS TERREMOTO | Bangkok – Las autoridades de Filipinas elevaron este miércoles a 45 el número de fallecidos y a 17 el de desaparecidos por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el lunes la isla sureña de Mindanao, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA ELECCIONES | Bogotá – Las campañas presidenciales colombianas gastaron este año más de 23 millones de dólares, financiados casi exclusivamente con créditos bancarios y destinados en su mayoría a propaganda electoral, un modelo que obliga a los candidatos a apostar por una buena votación para recuperar la inversión hecha con el dinero que devuelve el Gobierno por cada voto recibido. (Texto) (Foto)

EUROPA DEFENSA | Berlín – El canciller alemán, Friedrich Merz, visita la feria ILA sobre la industria aeroespacial, la seguridad y la defensa, en la que prevé presentar la nueva estrategia aeronáutica del Gobierno germano, tras el fracaso del proyecto de caza europeo de sexta generación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

02:00 GMT.- Berlín.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), componente de monitoreo climático del programa espacial de la Unión Europea (UE), publica su boletín mensual sobre la evolución del clima en mayo. (Texto)

07:00 GMT.- Berlín.- ISRAEL PALESTINA.- La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, la investigadora sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Budour Hassan, y la secretaria general de la ONG en Alemania, Julia Duchrow, presentan en una rueda de prensa en Berlín un nuevo informe que documenta la «limpieza étnica» y la anexión ilegal en la Cisjordania ocupada. (Texto)

08:00 GMT.- Roma.- ITALIA INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica los datos de la producción industrial en Italia en el mes de abril. (Texto)

08:15 GMT.- Berlín.- EUROPA ESPACIO.- El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, el director general de la Agencia Espacial Alemana, Walther Pelzer, los astronautas europeos Matthias Maurer y Alexander Gerst, así como la ministra alemana de Investigación, Tecnología y Espacio, Dorohee Bär, inauguran el pabellón espacial de la Feria Internacional de Aeronáutica y Espacio (ILA), donde el jefe de la ESA firmará además un acuerdo con el comisario europeo de Espacio, Andrius Kubilius. (Texto)

09:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO PICASSO..- La casa de subastas Sotheby’s expone siete obras del malagueño Pablo Picasso antes de su puja a finales del mes de junio entre las que destacan ‘Buste de femme’ y un retrato de Dora Maar, valorado entre 12 y 18 millones de libras (14 y 20 millones de euros). (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45 GMT.- Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, comparece ante la prensa en Ginebra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA HUNGRÍA.- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recibe a su homóloga húngara, Anita Orbán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:15 GMT.- Berlín.- EUROPA DEFENSA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita la feria ILA de industria aeroespacial, la seguridad y la defensa, en la que prevé presentar la nueva estrategia aeronáutica de su Gobierno, y en la que en el primer día también intervienen el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, y la ministra alemana para Investigación, Tecnología y Espacio, Dorothee Bär. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Ginebra.- ARTE ESPAÑA.- La casa de subastas Piguet pone a la venta una obra del artista español Manolo Millares (1926-1972), figura clave del movimiento artístico conocido como el Informalismo español. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Fráncfort (Alemania).- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) aumentará previsiblemente este jueves el precio del dinero de forma moderada -25 puntos básicos según los expertos-, por primera vez desde hace tres años, para frenar la inflación, que sube debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán. (Texto)

Londres.- R.UNIDO POLÍTICA.- El primer ministro británico, Keir Starmer, acude a su sesión de control parlamentaria semanal ante los representantes de la Cámara de los Comunes. (Texto) (Vídeo) (Foto)

Bonn.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Climate Action Network Latin America (CANLA) y Greenpeace International ofrecen ruedas de prensa en los márgenes de la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático 2026 (sesiones SB64), reunión técnica intermedia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne a cientos de delegados para intentar avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP31 en Turquía en noviembre próximo.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Los homenajes en Ucrania a figuras y grupos nacionalistas relacionados con las matanzas de polacos en la II Guerra Mundial vuelven a separar a Kiev y Varsovia pese a que ambas capitales comparten el objetivo estratégico de debilitar a Rusia. (Texto)

Bruselas.- UE COREA DEL SUR.- Los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Antonio Costa y Ursula von der Leyen, se reúnen en Bruselas con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung. (Texto)

Ginebra.- SUIZA REFERENDUM.- Los suizos se preparan para votar en un referéndum sobre la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’, presentada por el partido de extrema derecha UDC, en medio de sondeos que anticipan un resultado ajustado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Helsinki.- FINLANDIA KENIA.- El presidente de Kenia, William Ruto, se encuentra de visita oficial en Finlandia, donde se reúne con el presidente del país nórdico, Alexander Stubb, para abordar la cooperación bilateral y multilateral, así como asuntos regionales en África y Europa, así como la situación en Oriente Medio. (Texto)

Sofía.- BALCANES CUMBRE.- Cumbre del Proceso de Cooperación del Sudeste Europeo (SEECP), bajo la presidencia de Bulgaria.

París.- OCDE CAMBIO CLIMÁTICO.- La OCDE publica un informe sobre el alineamiento de los objetivos climáticos con su financiación.

América

04:00 GMT.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de mayo. (Texto)

12:00 GMT.- Sao Paulo.- BRASIL BOLSA.- Foro ‘Mercado de Capitales como Vector de Crecimiento’, que reúne a representantes de las bolsas de São Paulo (B3) y de Madrid (BME), entre otras empresas. (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU COLOMBIA.- Incertidumbre electoral impulsa a colombianos a ser los principales compradores extranjeros de propiedades en Florida (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Nueva York.- FESTIVAL TRIBECA.- Games Gallery del Festival de Tribeca abre sus puertas en Pier 57 para exhibir 12 selecciones oficiales de videojuegos, destacadas por su «narrativa fenomenal y la innovación a través de experiencias interactivas». (Foto)

14:30 GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Familias exigirán frente a la cárcel de Yare, estado Miranda, medidas especiales de libertad para los presos del llamado caso «PDVSA-Obrero», que involucra hechos de presunta corrupción en la estatal y por el cual están detenidas decenas de personas bajo acusaciones que niegan. (Texto)

15:00 GMT.- Toronto.- CANADÁ ECONOMÍA.- El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre tipos de interés, que se sitúan en estos momentos en el 2,25 %, poco después de que el organismo público Estadísticas Canadá dijese que la economía del país entró en recesión «técnica» en el primer trimestre del año. (Texto)

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR CONSERVACIÓN.- El Zoológico de Quito evoluciona a ‘Wiwa Quito’, primer parque refugio de animales silvestres en Ecuador.

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de la actividad industrial de abril. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de México revela la Encuesta de Viajeros Internacionales de abril. (Texto)

16:00h.- Tegucigalpa.- HONDURAS UE.- Honduras y la Unión Europea (UE) firman un convenio destinado a impulsar inversiones sostenibles con participación del sector privado y a promover el desarrollo económico y social del país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Ciudad de México.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- Inauguración de la exposición ‘Cuando España jugó en México’, un conjunto de fotografías históricas, documentos, objetos y materiales de archivo que explican el vínculo cultural y humanos entre ambos países a un día del Mundial. (Texto) (Foto)

19:00 GMT.- Ciudad de México.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrece una conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de México previo al arranque del Mundial 2026. (Texto) (Foto)

19:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA SEGURIDAD (Entrevista) – El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, asegura en una entrevista con EFE que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína, mientras las autoridades amplían sus capacidades en busca de fortalecer la seguridad ciudadana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Brasilia.- G7 CUMBRE BRASIL.- Briefing de la cancillería brasileña para detallar la participación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la cumbre del G7 de Francia. (Texto)

Santiago de Chile – CHILE NATALIDAD (Crónica) – Mientras la natalidad en Chile cae a mínimos históricos y se reducen las maternidades en algunos hospitales, las mascotas ganan terreno y la industria de los animales domésticos experimenta un crecimiento explosivo en el país con la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica. Por María José Rey (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ONU.- El secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, llega a Honduras, donde se reunirá con el presidente del país, Nasry ‘Tito’ Asfura, como parte de una gira que le llevará también a México, para reafirmar el apoyo del organismo a las prioridades regionales en desarrollo sostenible, transformación económica y resiliencia climática. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- TITO NIEVES.- El veterano salsero puertorriqueño Tito Nieves asegura en entrevista con EFE que prefiere la salsa tradicional o de la calle pero es su lado musical romántico el que «enamora» a las mujeres y, por tanto, protagoniza su nuevo disco ‘Desde el corazón’, el primero que publica en cinco años. Por Jorge J. Muñiz Ortiz (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- HURACANES PACÍFICO.- El Salvador se mantiene en alerta naranja (preparación) por el paso de la tormenta tropical Cristina, que impactará en la zona costera del país, mientras este miércoles se prevén lluvias intensas que se podrían extender hasta el jueves. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- UFC TRUMP.- Los luchadores de la velada de la UFC que combatirán en la Casa Blanca el domingo, entre ellos Ilia Topuria, hablan con la prensa antes de participar en el cumpleaños de Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Santo Domingo.- CENTROAMÉRICA MIGRACIÓN.- Reunión anual de la Comisión de Autoridades Migratorias de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (OCAM-SICA). (Del 10 al 12 de junio). (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México presenta el reporte sobre las economías regionales del primer trimestre de 2026. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS VIOLENCIA.- El exdiputado suplente del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) Víctor Hugo Romero y otros tres hombres comparecen ante un juez hondureño en la audiencia inicial por su presunta implicación en un delito de homicidio. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA FRANCIA.- La Embajada de Francia en Venezuela ofrece una conferencia de prensa sobre la edición número 40 del Festival de Cine Francés en el país suramericano. (Texto)

Oriente Medio

Yabalia (Gaza).- ISRAEL PALESTINA.- En medio de la expansión del control militar de Israel en Gaza, quienes viven en las inmediaciones del perímetro controlado por sus tropas no sólo están en riesgo de ser víctimas de sus disparos, también del abandono por parte de las autoridades y los organismos humanitarios que no les proveen de recursos dado el peligro que entraña acudir allí. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

12:30 GMT.- Nairobi.- ÁFRICA ONU.- La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, da una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad africana y global. (Texto)

Abiyán.- COSTA DE MARFIL INSTITUTO CERVANTES.- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, inaugura el Aula Cervantes de la Universidad Félix Houphouët-Boigny en Abiyán. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN LAOS.- El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, visita Japón para reunirse con su homóloga nipona, Sanae Takaichi, un viaje en el que se espera que ambas partes fortalezcan su asociación estratégica.

Mindanao.- FILIPINAS TERREMOTO.- La isla sureña de Mindanao, en Filipinas, continúa enfrentándose a los efectos del devastador terremoto de 7,8 que sacudió algunas zonas el lunes, con cerca de 40 fallecidos y miles de afectados.

Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga el dato de mayo del índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación, después de que este aumentase un 1,2 % interanual en abril. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taichung.- TAIWÁN DEFENSA.- El Ejército taiwanés realiza maniobras con el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS, de fabricación estadounidense, mientras aguarda el visto bueno de Washington a un nuevo paquete de venta de armas a la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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