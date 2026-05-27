Temas del Día de EFE Internacional del Miércoles, 27 de mayo de 2026 (09:00 horas)

15 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Irán y Estados Unidos continúan las negociaciones de paz en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz tras ataques estadounidenses contra posiciones iraníes.

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– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado una escalada en sus ataques al Líbano y la toma de nuevas «zonas estratégicas» por parte del Ejército.

VATICANO ESPAÑA

Roma – A diez días de la visita que el papa realizará a España, León XIV se reúne por vez primera en el Vaticano con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha expresado su sintonía con el pontífice en asuntos como la guerra en Irán o el desafío de la IA.

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– Sánchez ofrece una rueda de prensa a las 11.00 horas

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – Los esfuerzos para frenar el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda continúan ante una epidemia que al ritmo actual, con más de 900 casos y 220 muertes, puede convertirse en la segunda peor de la historia.

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CUBA ESPAÑA

La Habana – La falta de divisas en los bancos de Cuba afecta a los miles de beneficiarios de ayudas públicas desde España, que acaban recibiéndolas en una tarjeta prepago para comprar sólo en las limitadas tiendas estatales o tienen que luchar, a veces durante meses, para cobrar una parte en efectivo.

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MATTHEW PERRY

Los Ángeles (EE.UU.) – Un juez de California dicta sentencia contra Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Matthew Perry, quien se declaró culpable de conspirar para obtener ketamina de forma ilegal y suministrarla al actor de ‘Friends’, fallecido en 2023 a causa de los efectos de la droga.

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ISLAM FIESTA SACRIFICIO

El Cairo – Más de 1.800 millones de musulmanes de todo el mundo conmemoran el Aíd al Adha o la Fiesta del Sacrificio, la festividad más importante del Islam, en un momento de máxima tensión ante la incertidumbre en torno a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus repercusiones en los países de Oriente Medio.

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– Los peregrinos realizan el ritual de lapidación del diablo, en el que tiran siete piedras a un pilar en La Meca que representa el diablo, y sacrifican un animal en la fiesta de Al Adha (sacrificio) en el tercer día de la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí.

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ADEMÁS

PERÚ ELECCIONES | Lima – Un fiscal de Perú formaliza una acusación contra el candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez por el presunto desvío de dinero de su partido hacia sus cuentas personales, cuando faltan apenas dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori. (Texto) (Foto)

BOLIVIA PROTESTAS | La Paz – La crisis boliviana trasciende las calles y se libra también en el terreno digital, donde la desinformación y cuentas impulsadas desde el extranjero amplifican la «polarización política» y alimentan los «discursos de odio» en medio de los bloqueos que afectan al país, según reportes de Bolivia Verifica y de la consultora Rodríguez & Baudoin. (Texto) (Foto)

RUSIA OPOSICIÓN | Moscú – Casi todos los opositores rusos están en la cárcel o en el exilio, pero unos pocos, como Yekaterina Duntsova han decidido permanecer en Rusia, representar a aquellos cuya voz es acallada por la censura de internet y continuar una lucha silenciosa contra el Kremlin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN VIDEOJUEGOS | Tokio – ‘Dragon Quest’, la mítica saga japonesa de rol, celebra este miércoles cuarenta años de historia tras más de 100 millones de copias vendidas de una franquicia que llegó a colapsar calles, vaciar aulas y que obligó a sus creadores a lanzar sus entregas en fin de semana para no ‘paralizar’ Japón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EUROPA CALOR | Madrid – La ola de calor se acentúa en buena parte de Europa, con temperaturas máximas para un mes de mayo, lo que ha obligado a las autoridades de varios países a decretar alertas y a tomar medidas para evitar incendios e impedir que se repitan muertes como las registradas en los últimos días por practicar deporte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

TOTÓ LA MOMPOSINA | Bogotá – Colombia rinde un homenaje póstumo a la cantante Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, fallecida a los 85 años de edad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:45GMT.- Roma.- VATICANO ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es recibido en el Vaticano por el papa León XIV, en vísperas del viaje que le pontífice cursará a España del 6 al 12 de junio (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su Informe de Estabilidad Financiera, en el que analiza de forma semestral los principales riesgos para el sistema financiero europeo.

08:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El consejo asesor de economistas del Gobierno alemán, conocido como los «cinco sabios», presenta sus previsiones macroeconómicas de primavera, después de que ya el Gobierno y los principales institutos económicos rebajaran sus perspectivas de crecimiento para la economía germana debido al impacto del conflicto en Oriente Medio. (Texto) (Foto)

Astaná.- RUSIA KAZAJISTÁN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realiza una visita de Estado a Kazajistán (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA OPOSICIÓN.- Casi todos los opositores rusos están en la cárcel o en el exilio, pero unos pocos, como Yekaterina Duntsova han decidido permanecer en Rusia, representar a aquellos cuya voz es acallada por la censura de internet y continuar una lucha silenciosa contra el Kremlin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL LIBROS.- Comienza la 96ª edición de la Feria del Libro de Lisboa, que este año incluye en su programación a autores de habla hispana como la española Rosa Montero o el colombiano Juan Gabriel Vásquez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA ESPACIO.- Cosnonautas rusos de la tripulación de la Estación Espacial Internacional llevan a cabo caminata espacial (Texto)

Belgrado.- SERBIA GOBIERNO.- El partido nacionalista serbio SNS, del presidente populista Aleksandar Vucic, organiza una gran manifestación «patriótica» del 26 al 29 de mayo. (Texto)

París.- OCDE DEUDA.- La OCDE publica un informe sobre los esfuerzos hechos por los países para restablecer la situación de las finanzas públicas.

París.- OCDE INDUSTRIA.- La OCDE lanza una base de datos con estimaciones de las subvenciones públicas recibidas por los grupos industriales.

América

13:00GMT.- Asunción.- PARAGUAY CULTURA.- Paraguay acoge el seminario regional de diversidad «Cultura y desafíos actuales», organizado por la Secretaría Nacional de Cultura como parte de la presidencia rotatoria del Mercosur que ejerce este país suramericano. (Texto)

13:00GMT.- La Habana.- CUBA ESPAÑA.- La crisis de liquidez que arrastran los bancos cubanos, de titularidad estatal, imposibilita el cobro en metálico de las ayudas que reciben muchos españoles residentes en la isla. Las entidades ofrecen a cambio a la mayoría una tarjeta para comprar en las tiendas de divisas del Estado, cuya oferta es limitada (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00GMT.- Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- Un tribunal federal de Nueva York escucha este miércoles los argumentos de una demanda colectiva que denuncia condiciones inhumanas en las salas de detención temporal del edificio gubernamental 26 Federal Plaza, basada en testimonios de detenidos y documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia ha estado marcada por una profunda división entre izquierda y derecha pero los principales candidatos tienen coincidencias en algunos aspectos que van más allá de lo político. (Texto)

17:30GMT.- Portobelo.- PANAMÁ ESPAÑA.- Está prevista este miércoles una ofrenda floral por la llegada de la fragata de la Armada española Álvaro de Bazán a la localidad portuaria panameña de Portobelo, en el Caribe, antes de cruzar el Canal de Panamá rumbo al Pacífico. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

19:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

21:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- El Museo Dolores Olmedo, que reúne una de las colecciones más importantes de la obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, abrirá de nuevo sus puertas el 30 de mayo tras su cierre en 2021 durante la pandemia de covid-19. (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Un fiscal de Perú formaliza su acusación contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por un supuesto desvío de dinero de su partido a sus cuentas personales, cuando apenas faltan dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones, en la que se mide a la derechista Keiko Fujimori. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR VIOLENCIA.- El Salvador continuará bajo el polémico régimen de excepción, una medida contra las pandillas que suspende garantías constitucionales y que ha sido señalada por presuntas violaciones a los derechos humanos, tras la aprobación este miércoles en la Asamblea Legislativa de una nueva prórroga por 30 días. (Texto)

Los Ángeles.- MATTHEW PERRY.- Un juez de California dicta sentencia contra Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Matthew Perry, quien se declaró culpable de conspirar para obtener ketamina de forma ilegal y suministrársela al actor de ‘Friends’, fallecido en 2023 a causa de los efectos de la droga. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Nueva York.- EEUU CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, viaja los días 27 y 28 de mayo a Nueva York para reunirse con empresarios y fondos de inversión para presentar el plan de desarrollo de grandes infraestructuras y proyectos de energía de su Gobierno y con el que prevé movilizar hasta 1 billón de dólares en nuevas infraestructuras.

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Bogotá.- TOTÓ LA MOMPOSINA.- Colombia rinde un homenaje póstumo a la cantante Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, fallecida a los 85 años de edad. Capitolio Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México presenta su nuevo informe económico trimestral, correspondiente a los tres primeros meses de 2026. (Texto)

Lima.- LATINOAMÉRICA MINERÍA.- El Simposio Internacional de Minería de Perú, una de las principales citas del sector en el país andino, reúne a ejecutivos de Chile, Brasil, Argentina y Perú para debatir sobre las estrategias de América Latina para maximizar la oportunidad de aprovechar los minerales críticos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- FÚTBOL MÉXICO 2026.- Con el pulso acelerado provocado por la emoción de inaugurar el próximo Mundial de fútbol 2026, Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano Maná, afirma a EFE que este magno evento deportivo es una oportunidad para mandar un mensaje “de paz y unión” frente a lo que sucede en Palestina y Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS FIESTA DEL CORDERO.- Fiesta del cordero en Marruecos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- ISLAM PEREGRINACIÓN.- Los musulmanes de todo el mundo celebran la Fiesta del Sacrificio (Eid al Adha), en la que sacrifican un animal, sobre todo cordero, un evento que coincide con el tercer día de la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí.

Rabat.- MARRUECOS FIESTA SACRIFICIO.- El rey de Marruecos, Mohamed VI, en calidad de máximo comendador religioso de los marroquíes, sacrifica un cordero con motivo de la festividad del Aid al Adha (Fiesta del Sacrificio) (Texto)

Riad.- ISLAM PEREGRINACIÓN.- Los peregrinos realizan el ritual de lapidación del diablo, en el que tiran siete piedras a un pilar en La Meca que representa el diablo, y sacrifican un animal en la fiesta de Al Adha (sacrificio) en el tercer día de la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí.

África

Dakar.- ÁFRICA LITERATURA.- En un segundo piso del barrio de Point E, en la capital senegalesa, Dakar, conviven genios sin lámpara, futbolistas, jirafas e, incluso, extraterrestres. No es el inicio de un cuento, sino la realidad de Saaraba, una editorial fundada en 2022 y convertida en el hogar de personajes tan diversos como sus relatos. (Texto) (Foto)

Asia

Bangkok.- UE TAILANDIA.- El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, continúa su visita en una misión comercial agroalimentaria para la promoción de productos europeos y ampliar la presencia de estos en el mercado tailandés.

Bangkok.- TAILANDIA VIETNAM.- El secretario general del gobernante Partido Comunista de Vietnam, To Lam, hace una visita oficial a Tailandia, la primera al país desde su nombramiento en abril como presidente para el próximo quinquenio.

Pekín.- CHINA SERBIA.- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, se encuentra en China para una visita oficial de cinco días que busca estrechar los lazos con el gigante asiático y durante la que se verá con su homólogo chino, Xi Jinping, entre otras actividades.

Tokio.- JAPÓN FILIPINAS.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se reúne con la Familia Imperial de Japón durante una visita de Estado al país asiático para fortalecer lazos, principalmente en materia de defensa y energía, en medio de las tensiones regionales con China y el impacto de la guerra en Irán. (Texto) (Foto)

Taipéi.- TECNOLOGÍAS NVIDIA.- La compañía estadounidense Nvidia celebra en Taipéi un acto con empleados para marcar el lanzamiento del proyecto de su futura sede regional en Taiwán, al que asistirá su consejero delegado, Jensen Huang.

Tokio.- JAPÓN VIDEOJUEGOS.- ‘Dragon Quest’, la mítica saga japonesa de rol, celebra este miércoles cuarenta años de historia tras más de 100 millones de copias vendidas de una franquicia que llegó a colapsar calles, vaciar aulas y que obligó a sus creadores a lanzar sus entregas en fin de semana para no ‘paralizar’ Japón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COREA DEL SUR SAMSUNG – Seúl.- Los trabajadores sindicalizados de Samsung Electronics aprobaron este miércoles el acuerdo salarial alcanzado con la firma, con un 73,7 % a favor, despejando el riesgo de una huelga histórica con repercusiones para el país asiático y disparando las acciones del gigante surcoreano de chips a pesar del desafío en los tribunales al voto por una unión de trabajadores. (texto)(Foto)

– Se enviarán unas claves explicando el acuerdo.

Redacción EFE Internacional

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