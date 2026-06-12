Temas del díaa de EFE Internacional del viernes, 12 de junio de 2026 (07:30 horas)

13 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que la guerra contra Irán ha terminado y que ha alcanzado un acuerdo de paz, horas después de que dijera que el pacto estaba cerca, algo que Teherán desmintió.

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– La violencia no remite en el Líbano, donde más de 3.700 personas han muerto ya desde el inicio de la ofensiva israelí a principios de marzo, y en un momento de tensión entre las autoridades libanesas y el grupo chií Hizbulá por la participación de una delegación libanesa en una ronda de contactos prevista con Israel el próximo 22 de junio. (Texto)

UE MIGRACIÓN

Bruselas – Comienza la aplicación oficial del Pacto de Migración y Asilo en la UE, que supone la mayor reforma desde la crisis migratoria de 2015, y entre cuyas novedades destacan medidas de blindaje fronterizo, de disuasión y de aceleración de expulsiones de personas migrantes, además de ayudas a países bajo mayor presión migratoria, como España.

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R.UNIDO VIOLENCIA

Belfast (Reino Unido) – La ciudad de Belfast vive la resaca de varias noches de disturbios causados por el apuñalamiento de un hombre local a manos de un inmigrante sudanés, un ataque que ha causado algunos de los peores altercados de los últimos años por razones racistas. Por Javier Aja

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SPACEX BOLSA

Nueva York – SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, sale hoy a bolsa con una oferta pública inicial (OPI) que a priori le permitirá captar unos 75.000 millones de dólares para convertirse, de largo, en la mayor salida al mercado de la historia.

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ADEMÁS

PERÚ ELECCIONES | Lima – El recuento de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú tiene a la derechista Keiko Fujimori a la espera de confirmarse su probable triunfo y a los seguidores del izquierdista Roberto Sánchez animando a protestar contra el escrutinio. (Texto)

PAKISTÁN CACHEMIRA | Rawalakot – La tensión continúa en la Cachemira administrada por Islamabad, donde las autoridades de Pakistán elevaron este jueves a 15 la cifra de muertos en medio de violentas protestas en la ciudad de Rawalakot, en las que los manifestantes exigen reformas políticas (Texto)

ISRAEL PALESTINA | París – Francia organiza una conferencia de representantes de la sociedad civil israelí y palestina comprometidos con la solución de dos Estados, a la que asistirán también varios ministros de Exteriores en la antesala de la cumbre del G7 en Évian, un año después de la adopción de la Declaración de Nueva York y del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de diez países occidentales. (Texto) (Foto)

TAILANDIA MONARQUÍA | Bangkok – La muerte de la princesa Bajrakitiyabha, vista como la posible heredera de la Casa Real de Tailandia, pone en relieve la complicada sucesión monárquica de este país del Sudeste Asiático, donde la Casa Real vive un periodo de impopularidad desde la ascensión al trono en 2016 del rey Vajiralongkorn, de 73 años. (Texto)

ITALIA POLÍTICA | Roma – Todavía parece que queda espacio a la derecha de la ultraderecha italiana y el militar Roberto Vannacci se prepara ya para tomarlo fundando este fin de semana su propio partido, lo que representa una amenaza a la plácida hegemonía de la primera ministra, Giorgia Meloni, y de sus socios. Por Gonzalo Sánchez. (Texto)

ESPECIALES

Con motivo del cuarenta aniversario del fallecimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges, la Agencia EFE envía la segunda parte de un especial este viernes con la guía BORGES ANIVERSARIO.

Con motivo de la cumbre del G7 de Évian (Francia), prevista de los días 15 al 17 de junio, la Agencia EFE enviará una serie previa desde este viernes con la guía G7 CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice del producto interior bruto (PIB) correspondiente al mes de abril. (Texto) (Foto) (Vídeo)

06:45 GMT.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos definitivos de la inflación en mayo.

08:00 GMT.- Roma.- ITALIA DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istat) publica los datos de empleo del primer trimestre de 2026. (Texto)

08:00 GMT.- Roma.- ITALIA CULTURA.- El mayor sindicato de Italia ha convocado por primera vez una huelga general en el sector de la cultura, en museos, bibliotecas y otras sedes, para protestar por la precariedad y los recortes en esta industria tan importante para el país.

08:15 GMT.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita la feria internacional de aeronáutica y espacial ILA de Berlín.

08:30 GMT.- Ginebra.- ONU SIDA.- Naciones Unida publica sus estadísticas anuales sobre la incidencia del virus VIH y del sida en el mundo. (Texto)

09:00 GMT.- Roma.- ITALIA POLÍTICA.- Todavía parece que queda espacio a la derecha de la ultraderecha italiana y el militar Roberto Vannacci se prepara ya para tomarlo fundando este fin de semana su propio partido, lo que representa una amenaza a la plácida hegemonía de la primera ministra, Giorgia Meloni, y de sus socios. Por Gonzalo Sánchez. (Texto)

10:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA MIGRACIÓN.- El ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, inaugura en el aeropuerto de Berlín un centro para peticionarios de asilo en el marco de la nueva normativa europea que permite que el trámite se de por fuerza de las fronteras de la UE.

12:30 GMT.- París.- ISRAEL PALESTINA.- Francia organiza una conferencia de representantes de la sociedad civil israelí y palestina comprometidos con la solución de los dos Estados, a la que asistirán también varios ministros de Exteriores en la antesala de la cumbre del G7 en Evian, un año después de la adopción de la Declaración de Nueva York y del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de diez países occidentales. (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Potsdam.- ALEMANIA POLICÍA.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, pronuncia un discurso en un acto festivo con motivo del 75 aniversario de la policía alemana.

16:00 GMT.- París.- FRANCIA CANADÁ.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Palacio del Elíseo, en vísperas de la cumbre del G7 de Evian, que se celebrará del 15 al 17 de junio, con el fin de hacer balance de los trabajos impulsados bajo la presidencia canadiense del grupo en 2025 y abordar las actuales prioridades, en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones económicas y geopolíticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bratislava.- ESLOVAQUIA PARLAMENTO EUROPEO.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, realiza una visita a Eslovaquia.

Florencia (Italia).- ITALIA ARTE.- La Basílica de la Santa Croce de Florencia (centro de Italia) culmina este viernes la delicada restauración de los frescos de Giotto di Bondone, una intervención científica que salvó de fracturas profundas y daños históricos las capillas Bardi y Peruzzi pintadas por el precursor del Renacimiento hace siete siglos. (Texto) (Vídeo) (Foto)

Bruselas.- UE MIGRACIÓN.- Entra en funcionamiento el Pacto de Asilo y Migración de la UE. (Texto)

Luxemburgo.- UE ECONOMÍA.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) prevén aprobar este viernes la solicitud de España de flexibilidad fiscal para el gasto en defensa, además de que intentarán lograr un acuerdo para ampliar a más sectores su impuesto al carbono en frontera, que grava importaciones de países con legislaciones ambientales más laxas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- Destatis publica el dato definitivo de la inflación de mayo.

Bonn.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático 2026 (sesiones SB64), reunión técnica intermedia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne a cientos de delegados para intentar avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP31 en Turquía en noviembre próximo. (Hasta el día 18)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Rusia celebra su día nacional mirando de reojo a los cielos por miedo a los drones ucranianos, combatiendo el intento de bloqueo de la anexionada península de Crimea y avanzando en el Donbás después de seis meses de guerra de trincheras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en mayo.

14:00 GMT.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMOTOR.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga los datos sobre producción y venta de vehículos en Brasil en mayo. (Texto)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL UE.- Brasil y la Unión Europea firman un acuerdo de colaboración en relación a políticas de innovación digital, regulación de la inteligencia artificial, gobernanza de los datos y servicios digitales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Miami.- EEUU LGTBI.- Se cumple el décimo aniversario del tiroteo en la discoteca Pulse de Orlando, con 49 muertos, la mayoría latinos, en la peor masacre cometida contra los latinos LGTBI en Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30 GMT.- Toronto.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- Ceremonia canadiense de apertura del Mundial de Fútbol 2026 en el Toronto Stadium, en el que participarán estrellas de la música de Canadá como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros. Toronto Stadium (Texto) (Foto)

Inglewood.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla encabezan una lista de estrellas que dan la bienvenida al Mundial en EE.UU., en el partido inaugural de la selección anfitriona contra Paraguay en el estadio SoFi de Los Ángeles (Texto) (Foto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street apunta a cerrar la semana a la baja, afectada por una nueva corrección de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y los semiconductores, en unos días en los que la atención del mercado ha estado puesta en la salida a bolsa de SpaceX, que podría redefinir el peso de las compañías tecnológicas en los índices estadounidenses. (Texto)

Santiago de Chile – CHILE CULTURA – Lo que pretendía ser el centro cultural más grande de Latinoamérica seguirá siendo un ‘elefante blanco’ en la principal arteria de Santiago tras la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de cancelar la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), lo que ha generado críticas transversales en el mundo de las artes. Por María M.Mur (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- CENTROAMÉRICA MIGRACIÓN.- Reunión anual de la Comisión de Autoridades Migratorias de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (OCAM-SICA). (Del 10 al 12 de junio) Punta Cana (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS TRABAJO INFANTIL.- Cuatro de cada diez niños y adolescentes de entre 5 y 17 años son víctimas de trabajo infantil en Honduras, una lacra alarmante que expone a muchos menores a actividades peligrosas y ante la cual expertos exigen una acción urgente e institucional para su erradicación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- DAVID BECHKAM.- El astro del fútbol David Beckham recibe una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia histórica que coincidirá con el inicio del Mundial en Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación del mes de mayo de 2026. (Texto)

Asunción – PARAGUAY BOLIVIA – El Gobierno de Paraguay celebra una ceremonia en conmemoración al 91 aniversario del protocolo de paz de la Guerra del Chaco, que el país libró contra Bolivia entre 1932 y 1935 y que es considerado como el mayor conflicto bélico de Suramérica en el siglo XX. (Texto) (Foto)

Montevideo – URUGUAY ECONOMÍA – El Banco Central del Uruguay presenta sus encuestas de expectativas económicas y de inflación. (Texto)

Oriente Medio

Tel Aviv.- ORGULLO LGTBI+.- Se celebra la cabalgata anual del Orgullo LGTBI+ en Tel Aviv, que cumplirá este año su vigesimoctava edición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA ACCIDENTE.- Se cumple un año del accidente de Air India que causó 260 muertos en junio, mientras anuncian que la investigación concluirá muy pronto al encontrarse ya en su etapa final. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN ESPACIO.- La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) planea lanzar su cohete insignia, el H3, para realizar pruebas de verificación de los sistemas y poner en órbita seis satélites secundarios, después del fracaso de su última misión, en diciembre de 2025, por un fallo en la aeronave. (Texto)

Rawalakot.- PAKISTÁN CACHEMIRA.- En una pequeña región encajada entre dos rivales con armas nucleares, un movimiento de protesta por una docena de escaños legislativos se ha convertido en una de las olas de disturbios más mortíferas que ha visto la Cachemira administrada por Pakistán en años, dejando a su paso una cifra de muertos en disputa, un comité político ilegalizado y un gobierno que lucha por contener una crisis que no muestra signos de remitir.

Tokio.- JAPÓN LUCHA LIBRE.- El luchador mexicano Violento Jack lleva más de 200 días en lo más alto de su promotora, un grupo pequeño pero influyente dedicado al ‘deathmatch’, la lucha libre ultraviolenta de Japón; pero con una hija pequeña y a tres años de cumplir los 40, Jack mira ahora más allá del espectáculo para tratar de dejar su propia marca en el mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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