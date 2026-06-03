TGUE avala parte del recurso de Meta contra Bruselas por considerarla una gran plataforma

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Bruselas, 3 jun (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea dio este miércoles parcialmente la razón a la tecnológica estadounidense Meta en el recurso que interpuso contra la Comisión Europea por haberla designado como una gran plataforma y mantiene que sólo lo es en relación a Messenger, pero no a Marketplace.

La corte con sede en Luxemburgo dictaminó que, en el contexto de la ley de mercado digitales (DMA), el Ejecutivo comunitario erró al calcular el número de usuarios mensuales de Marketplace, por lo que no puede considerar que la tienda en línea de Facebook la convierte en una gran plataforma de internet.

Sin embargo, avaló el cálculo que hizo la Comisión sobre el número de usuarios mensuales del servicio de mensajería Messenger, que la DMA fija en un mínimo de 45 millones al mes.

En relación a Marketplace, el TGUE señaló que la Comisión lo calificó como una gran plataforma en septiembre de 2023 basándose «únicamente en los datos relativos a los tres últimos años anteriores a la designación, sin tener en cuenta las modificaciones realizadas a finales de julio» de ese mismo año.

Unos cambios que, según recuerda el tribunal, «consistían en limitar el número de anuncios que un usuario podía publicar e implicaban la desaparición del criterio utilizado por la Comisión para identificar a los usuarios profesionales».

Los jueces añaden además que la decisión del Ejecutivo comunitario «no está suficientemente motivada, ya que (…) no ha incluido ningún análisis concreto de dichas modificaciones», por lo que los argumentos de la Comisión son, «entre otras cosas, hipotéticos e incompletos».

En cambio, por lo que respecta a Messenger, el TGUE dijo que para calcular su número de usuarios, Bruselas no debe tener en cuenta solo los usuarios de Messenger que no son también usuarios de Facebook.

Y afirmó que «es un servicio de comunicaciones interpersonales (…) diferente de la red social Facebook», por lo que se pueden usar de forma independiente y además, «Meta promueve herramientas específicas de ese servicio que ofrecen a las empresas la posibilidad de interactuar con los usuarios».

La corte consideró además que Meta no aportó «argumentos suficientemente fundamentados» durante el juicio contra esta decisión de la Comisión.

Meta tiene la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal de Justicia de la UE, la instancia superior de la justicia europea. EFE

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