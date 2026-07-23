Thiago Almada entra en el radar de Flamengo

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São Paulo, 22 jul (EFE).- El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Thiago Almada está negociando su incorporación al Flamengo, anunció el director del departamento de fútbol del club brasileño, José Boto.

En declaraciones publicadas este miércoles al medio digital Paparazzo Rubro-Negro, el directivo portugués aclaró que aún no se ha cerrado ningún acuerdo y subrayó que la operación solo se concretará bajo las posibilidades financieras de la institución.

«Es verdad que estamos interesados en Thiago. Es verdad que estamos en conversaciones con él. No hay nada cerrado, el jugador todavía no ha dado el ‘sí’. Si viene, va a ser en las condiciones que nosotros queremos. No tenemos un pozo de petróleo para gastar dinero que no existe. Estamos trabajando en ello, pero no hay ningún acuerdo», declaró el dirigente.

A pesar de admitir que existen otros clubes interesados en el internacional absoluto con la selección argentina, Boto dijo estar confiado en que las gestiones puedan avanzar a buen puerto.

Además, reveló que la directiva trabaja simultáneamente en la llegada de otros dos refuerzos para esta ventana de pases.

«Estamos trabajando en Almada y en dos futbolistas más para reforzar la plantilla. No es fácil mejorar este plantel; la gente tiene que tener paciencia para que no paguemos más de lo debido. Con calma, los jugadores van a llegar», concluyó.

Según el medio brasileño ‘Ge’, Flamengo ya tiene un acuerdo verbal con los representantes de Almada y ahora busca cerrar algunos detalles con el Atlético de Madrid.

Sin espacios en el once titular de Diego Simeone, el exjugador del Botafogo rechazó propuestas del fútbol ruso y árabe. Recientemente, medios argentinos difundieron que River Plate hizo una oferta por el mediocampista de 25 años, pero que las negociaciones no avanzaron. EFE

adm/hbr