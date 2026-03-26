Todas las clínicas privadas de región rusa en los Urales rechazan practicar abortos

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Moscú, 26 mar (EFE).- El Ministerio de Salud de la región rusa de Sverdlovsk (Urales) anunció este jueves que todas las clínicas privadas cancelaron sus licencias para poder practicar abortos en el contexto de una campaña para aumentar la natalidad a nivel nacional.

«En la región de Sverdlovsk, este servicio médico (abortos) ahora solo se ofrece en instituciones médicas estatales», declararon las autoridades al medio local 66.ru.

Supuestamente, la decisión fue tomada por iniciativa propia de las clínicas, sin embargo centros médicos de otras regiones sufrieron presiones para rechazar las licencias que les permiten practicar abortos, tal y como ocurrió en la región de Altái, donde su gobernador, Andréi Turshak, exigió en diciembre que la última clínica que permitía dicha práctica renunciara a ello.

Ese mismo mes fue cuando la primera clínica de Yekaterimburgo (capital de Sverdlovsk) rechazó ofrecer el servicio de abortos alegando motivos éticos y demográficos.

Según datos de diciembre de 2025, unas 800 clínicas privadas rechazaron sus licencias para practicar abortos, según Fiodor Lukiánov, jefe de la Comisión Patriarcal para Asuntos Familiares.

Las autoridades rusas han impulsado otras medidas para limitar los abortos, tales como la necesaria aprobación del marido, una medida que defendió el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kiril, a finales de enero.

Este año, el Ministerio de Sanidad de Rusia actualizó sus recomendaciones para las pruebas de detección de salud reproductiva y desde ahora recomienda a las mujeres que no quieran tener hijos ir al psicólogo, un consejo que no se aplica para los hombres.

Por otro lado, esta semana el presidente de la Duma Estatal o cámara de diputados rusa, Viacheslav Volodin, defendió la decisión de practicar el aborto por parte de las mujeres.

«El tema del aborto es muy delicado. Dejemos que sea la mujer quien decida. Ella es quien toma la decisión. Si quiere, consultará con un ser querido, con sus padres, y decidirá por sí misma. Si partimos de esa perspectiva, probablemente sea el enfoque más apropiado», alegó en una sesión de la cámara baja.

Las autoridades rusas buscan revertir la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra de Ucrania como por el ‘agujero demográfico’ en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, cuya campaña militar en Ucrania ha costado la vida a más de 300.000 hombres, según fuentes independientes, aboga por que cada mujer rusa tenga un mínimo de tres hijos.

En 2024, el Parlamento ruso aprobó una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos. EFE

mos/ah