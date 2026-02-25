Tokio pide liberar a un japonés detenido en Irán desde hace más de un mes

Tokio, 25 feb (EFE).- El Gobierno japonés urgió este miércoles a liberar a un ciudadano nipón detenido desde hace más de un mes en Irán, unas declaraciones que llegan un día después de que la emisora estadounidense Radio Free Europe afirmara que el jefe de la televisión pública japonesa NHK en Teherán fue arrestado.

«Desde que se conoció el incidente de la detención, el Gobierno ha instado encarecidamente a la parte iraní a que lo libere lo antes posible. También estamos en contacto con el detenido, su familia y otras partes relacionadas», afirmó en una rueda de prensa el viceportavoz gubernamental japonés, Masanao Ozaki.

El ciudadano japonés fue detenido por las autoridades iraníes el 20 de enero, según la fuente, que declinó aportar más detalles sobre su identidad o las circunstancias del caso.

Las declaraciones llegan un día después de que ‘Radio Free Europe/Radio Liberty’ (RFE/RL) afirmara que el jefe de la oficina de NHK en Irán, Shinnosuke Kawashima, fue arrestado en Teherán y transferido el lunes a la capitalina prisión de Evin, utilizada por Irán para recluir a presos políticos.

NHK, por su parte, evitó pronunciarse sobre lo ocurrido. «Siempre priorizamos la seguridad de nuestro personal. No hay nada que podamos decir en este momento», indicó la cadena.

Irán se encuentra sumido en una ola de protestas que comenzaron el 28 de diciembre por la depreciación del rial, pero que evolucionaron en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Las protestas en Irán se han reanudado en los últimos días en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos, que ha desplazado a Oriente Medio una enorme fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear. EFE

