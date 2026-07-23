TotalEnergies estudia su salida de un proyecto ruso de GNL

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El gigante francés de los hidrocarburos TotalEnergies dijo este jueves que podría «transferir» próximamente su participación del 10% en el megaproyecto de gas natural licuado Arctic LNG 2, sometido a sanciones estadounidenses, al accionista mayoritario ruso Novatek.

Estados Unidos impuso sanciones a este proyecto en noviembre de 2023 por la invasión rusa de Ucrania y, en este contexto, Novatek se acercó a TotalEnergies para iniciar conversaciones.

El objetivo es «transferir nuestra participación del 10% en Arctic LNG 2 a una de sus propias filiales, NordLine», indicó el presidente ejecutivo del grupo francés, Patrick Pouyanné.

La «presidencia rusa» autorizó «públicamente» este proceso de transferencia «en junio», que debería finalizarse próximamente, precisó, durante una rueda de prensa para presentar los resultados trimestrales.

Pouyanné afirmó que la transferencia era de interés para ambas compañías y que TotalEnergies rebajó el valor de su participación en 4.100 millones de dólares en 2022.

Tras la invasión de Ucrania en 2022, la mayoría de empresas occidentales vendieron rápidamente sus operaciones y activos en Rusia, ya que las sanciones han dificultado el comercio de la mayoría de los bienes.

Desde entonces, Rusia ha dificultado la salida de las empresas, exigiendo autorización presidencial para las operaciones.

Novatek, fundada en 1994, ha sido el principal socio de TotalEnergies en Rusia, y juntos pusieron en marcha en 2013 el enorme yacimiento de gas natural de Yamal, en Siberia, desde el cual envían GNL a Europa.

TotalEnergies posee una participación del 19,4% en Novatek y explica que no puede cederla en un contexto de sanciones occidentales.

nal/tjc/pc