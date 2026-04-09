Trabajadores protestan por aumento salarial mientras chavistas se movilizan en Caracas

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Caracas, 9 abr (EFE).- Organizaciones sindicales, estudiantiles y gremiales de Venezuela marchan este jueves en Caracas con destino al palacio presidencial de Miraflores para exigir aumentos del salario, congelado en desde 2022, mientras el chavismo convocó una movilización «por la paz» en las mismas zonas de la ciudad.

Los trabajadores comenzaron a concentrarse por la mañana en la Plaza Venezuela y tienen previsto marchar hasta la sede del Ejecutivo, en la que será su cuarta protesta por salarios este año y la primera con dirección hacia el palacio presidencial.

Los representantes sindicales y dirigentes de la protesta, convocada en varias ciudades, no han revelado la ruta exacta de la movilización en Caracas, que se desarrolla un día después de que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunciara que el próximo 1 de mayo habrá un aumento de salario «responsable», sin dar detalles sobre el ajuste.

El salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

En las protestas recientes, los trabajadores han exigido el fin de la política de bonificaciones y el respeto a los beneficios contemplados en las contrataciones colectivas, así como el cese de la persecución contra los líderes sindicales.

Esta movilización sindical, convocada el pasado 25 de marzo, coincide con una marcha anunciada el lunes por el chavismo, que también desde la Plaza Venezuela se manifestará «por la paz» y por los 20 años desde la creación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

La mandataria anunció el próximo aumento salarial en medio de una serie de medidas para dinamizar la economía de Venezuela, entre las que habló también de un nuevo modelo tributario, la creación de una comisión para un «diálogo laboral» y reformas en las leyes relacionadas con propiedades inmobiliarias. EFE

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