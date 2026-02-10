Transparencia Internacional alerta que la corrupción en el mundo empeora con un «declive del liderazgo»

La corrupción «está empeorando en todo el mundo» en un contexto de «declive del liderazgo», advirtió este martes la oenegé Transparencia Internacional (TI) en su informe sobre 2025, donde Estados Unidos registró su peor puntuación hasta la fecha.

Este indicador clasifica el desempeño de los países desde una puntuación de 0 (países más afectados por la corrupción) a 100 y la oenegé advirtió que el promedio global en 2025 fue de 42/100, el menor en una década.

En Latinoamérica, destaca Uruguay que recibió el puntaje más elevado, de 73, pero incluso en los países con buenas puntuaciones, TI advirtió sobre retrocesos «preocupantes».

«La corrupción está empeorando en todo el mundo, y afecta incluso a democracias consolidadas, que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo», señaló TI en su informe sobre percepción de la corrupción.

En el caso de Estados Unidos, el informe aclara que la medición del país, de 64 puntos, «no refleja plenamente los acontecimientos de 2025». Estados Unidos bajó desde 65, y en 2015 su puntuación era de 76 puntos.

«La politización de la toma de decisiones de los fiscales y las acciones que socavan la independencia judicial, entre muchos otros, envían una peligrosa señal de que las prácticas corruptas son aceptables», señaló TI, en referencia a Estados Unidos.

Además, apuntó que «los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global».

El informe advierte que 122 de los 182 países medidos «tuvieron una puntuación inferior a 50 en el índice. Al mismo tiempo, el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12 hace una década a apenas cinco este año».

– Retrocesos «preocupantes» en América –

Por octavo año consecutivo Dinamarca se situó con el puntaje más elevado, con 89 puntos, seguida por Finlandia, 88, Singapur, 84, Nueva Zelanda, 81, Noruega, 81, Suecia 80 y Suiza, 80.

En el otro extremo de la tabla aparecen Sudán del Sur, 9, Somalia, 9, Venezuela, 10, Yemen, 13, Libia, 13, Eritrea, 13, Sudán, 14, Nicaragua, 14, y Siria, 15.

Considerado por región, TI apuntó que el promedio de las Américas es 42.

De los países de América Latina, Uruguay es el que recibió el puntaje más elevado, de 73, una posición destacada en la región de las Américas junto Canadá con 75 y Barbados con 68.

Pero TI señalaró que estos tres países «se encuentran entre las democracias más sólidas de la región, pero su crecimiento limitado y sus retrocesos son preocupantes».

La oenegé destacó que la región de las Américas «no muestra avances en la lucha contra la corrupción», y que desde 2012, 12 de los 33 países de la región «han empeorado considerablemente».

«Países como El Salvador (32) y Ecuador (33) están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas», señaló el informe.

Con relación a Venezuela, la puntuación «refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición».

Europa occidental aparece con el promedio más elevado, 64, y África Subsahariana con el menor, con 32.

Pero la oenegé destacó que entre los países que han experimentado un descenso significativo se encuentran el Reino Unido, con 70 puntos, y Francia, con 66, y también señaló la caída de España, con 55.

Transparencia Internacional dijo que estos países «han lanzado planes nacionales anticorrupción para abordar las lagunas existentes».

No obstante, la institución añadió que, para ser efectivos, la implementación de esos planes «deberá ser ambiciosa, bien financiada y cuidadosamente supervisada».

François Valérian, Presidente de TI, formuló un llamado «a gobiernos y a sus líderes para que actúen con integridad y estén a la altura de sus responsabilidades».

