Tres muertos y al menos ocho heridos en Rusia tras ataques nocturnos de drones ucranianos

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Moscú, 23 jul (EFE).- Los ataques ucranianos con drones durante la pasada noche se cobraron tres víctimas mortales y al menos ocho heridos en las regiones de Vorónezh, Bélgorod y la península ocupada de Crimea, según las autoridades rusas.

«Como consecuencia del impacto de un dron en un barrio en las afueras de Vorónezh, se produjo un incendio en una vivienda. Lamentablemente, un niño de tres años falleció en el incidente. Sus padres sufrieron heridas de diversa gravedad», comunicó en redes sociales Alexander Gúsev, gobernador de dicha región, situada a 400 kilómetros al sur de Moscú.

Según Gúsev, en el territorio de Vorónezh fueron destruidos 36 aparatos y el dron que impactó contra el edificio de viviendas lo hizo al ser derribado por las defensas antiaéreas.

Las autoridades regionales de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informaron que otro dron impactó en un vehículo, provocando una víctima mortal y un herido, que fue rápidamente trasladado al hospital.

También se registraron víctimas en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

«Como resultado del ataque enemigo nocturno contra la República de Crimea, un civil murió y otros cuatro resultaron heridos, dos de ellos niños», escribió el gobernador Serguéi Aksiónov en Telegram.

Paralelamente, varios drones impactaron contra un depósito de gas natural licuado en una localidad de Ulianovsk, a 700 kilómetros al sureste de Moscú. Las autoridades regionales admitieron que fue dañada una instalación energética.

El Ministerio de Defensa ruso se jactó en la mañana de este jueves de haber derribado 223 drones ucranianos durante la madrugada.

Interceptaron drones en las regiones de Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Oriol, Oremburgo, Rostov, Riazán, Samara, Sarátov, Tver, Tula, Ulianov, la región de Moscú, Tatarstán, Crimea y sobre el mar de Azov. EFE

mos/mb