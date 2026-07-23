Tres muertos y ocho heridos en ataques ucranianos en Rusia y Crimea

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Tres personas murieron, entre ellas un niño, y ocho resultaron heridas en bombardeos nocturnos ucranianos contra Rusia y la península anexada de Crimea, informaron este jueves las autoridades locales.

En la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, un hombre murió y otro quedó herido en un ataque ucraniano con drones contra un vehículo, según un comunicado de las autoridades regionales publicado en Telegram.

En las afueras de Vorónezh, 500 km al sur de Moscú, un «niño de tres años fue asesinado» en el incendio que se declaró en su casa tras la caída de un dron, escribió también en la plataforma de mensajería el gobernador regional, Aleksandr Gúsev.

Los padres del menor «sufrieron diversas heridas», precisó al añadir que un joven también resultó lesionado en un ataque de drones en la misma zona.

En Crimea, anexada por Rusia en 2014, una persona falleció y otras cuatro sufrieron heridas, incluidos dos niños, en un bombardeo ucraniano, reportó el gobernador local instalado por Moscú, Serguéi Axionov.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, aumenta la potencia de los bombardeos a ambos lados de la frontera, dejando un número creciente de víctimas civiles.

Los esfuerzos estadounidenses de mediación entre Kiev y Moscú quedaron en suspenso desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a fines de febrero, con la atención de Washington acaparada por Irán.

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