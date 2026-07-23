Tres palestinos mueren en dos incidentes separados en Cisjordania

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Tres palestinos murieron este jueves en Cisjordania en dos incidentes distintos, uno cerca de un asentamiento israelí y otro en las inmediaciones de una base militar, informó el ejército israelí.

En el primer caso, un civil israelí mató a dos palestinos después de que estos hirieran a otro israelí que intentaba apagar un incendio cerca del asentamiento de Itamar, en el norte de Cisjordania ocupada.

«Dos terroristas apuñalaron a un civil israelí» que participaba en las labores para extinguir el incendio declarado cerca del asentamiento, afirmaron las fuerzas armadas israelíes, que añadieron que otro «civil israelí presente en el lugar eliminó a los dos terroristas».

El israelí herido, que sufrió una puñalada en el pecho, fue trasladado al hospital en estado grave, informó en un comunicado un socorrista del servicio de emergencias Magen David Adom.

El ejército anunció además que sus soldados «llevan a cabo operaciones de búsqueda en la zona de Beit Furik», localidad palestina cercana al asentamiento, y que establecieron «un cordón de seguridad temporal alrededor del área».

El Consejo Regional de Samaria, órgano administrativo que representa a los asentamientos israelíes del norte de Cisjordania ocupada, atribuyó el incendio a palestinos de Beit Furik, aunque las autoridades israelíes señalaron que la investigación seguía en curso.

Por su parte, Ahmad Nasasra, director municipal de Beit Furik, afirmó que el incendio fue provocado por colonos en la zona situada entre el asentamiento de Itamar y la localidad palestina.

«Cuando habitantes de Beit Furik acudieron a apagar el incendio, fueron atacados por colonos», declaró a AFP.

El Ministerio de Salud palestino identificó a los dos fallecidos como Mahmud Abu Samra, de 20 años, y Mohamed Militat, de 16.

En un segundo incidente, el ejército israelí informó que un palestino que había apuñalado a un soldado en otra zona del norte de Cisjordania fue abatido por un militar.

El hombre, identificado como Yazan Fakhri Sawafta, de 25 años, murió por disparos del ejército cerca de Jenín, según la Coordinación Palestina de Asuntos Civiles.

myl-bur-crb/dbh/mab/pc