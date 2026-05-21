Tribunal de arbitraje falla a favor de España y Francia en largo contencioso con TP Ferro

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Ginebra, 21 may (EFE).- Un tribunal de arbitraje en Ginebra ha fallado a favor de los Estados español y francés en su contencioso con TP Ferro (sociedad concesionaria participada por la española ACS y la francesa Eiffage) en torno al contrato de concesión de la línea de alta velocidad Figueras-Perpiñán, desestimando una reclamación de la firma que ascendía a 915 millones de euros.

Según el laudo del tribunal presidido por la reconocida jurista suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, al que ha tenido acceso EFE, TP Ferro «ha incumplido gravemente sus obligaciones contractuales de financiación y explotación de la sección internacional en condiciones normales» establecidas en el contrato de concesión.

El procedimiento arbitral, cuarto que había presentado TP Ferro contra España y Francia, se inició hace casi nueve años, y en él la sociedad concesionaria solicitaba que se le abonaran los mencionados 915 millones de euros (cada Estado respondería por la mitad) y se dejara sin efecto una reclamación de 75 millones de euros por incumplimientos del régimen financiero del contrato de concesión.

La resolución de 318 páginas admite la petición de TP Ferro de dejar sin efecto la reclamación de 75 millones, pero desestima también los 918 millones reclamados por ésta por liquidación del contrato de concesión, daños y perjuicios y otros conceptos.

La concesión de la línea de 44 kilómetros entre Figueras y Perpiñán, clave para la conexión ferroviaria entre Francia y España, fue otorgada a TP Ferro en 2004 y la construcción finalizó en 2009, aunque la conexión plena entre las dos cabeceras no llegó hasta 2013.

En 2015, TP Ferro pidió la entrada en concurso de acreedores ante las deudas contraídas por la gestión de una línea con una menor demanda de lo previsto en el contexto de la crisis financiera de la época, por lo que las empresas públicas Adif y SCNF pasaron a gestionarla.

El tribunal liderado por Kaufmann-Kohler (presidenta honoraria de la Asociación de Arbitraje de Suiza) contó con el exministro Tomás de la Quadra-Salcedo como árbitro designado por España, a Brigitte Stern por parte francesa y al jurista suizo Charles Poncet por TP Ferro. EFE

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