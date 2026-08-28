Tribunal de Ecuador emite sentencia de juicio a expresidente Moreno por presuntos sobornos

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Quito, 28 ago (EFE).- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador inició este viernes la audiencia de lectura de sentencia del juicio del caso Sinohydro, donde el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) está acusado de cohecho por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

Además de Moreno, también están acusadas en esta causa su esposa, Rocío González; la hija de ambos, Irina Moreno, y otras 17 personas, entre las que está el exembajador de China Cai Runguo.

La audiencia se declaró instalada a las 8:30 hora local (13:30 GMT).

El pasado 8 de julio, la Fiscalía pidió una condena de seis años y seis meses de prisión para 20 imputados, entre ellos el expresidente Moreno, y retiró la acusación formulada en contra de otra de las procesadas como cómplices.

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro habría pagado por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios.

Sin embargo, el abogado de Moreno, David Meza, ha asegurado que el exmandatario no tuvo participación activa en ninguna parte del proceso de contratación.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pidió que se los inhabilite para ejercer cargo público o tener vínculos contractuales con el Estado, que se les suspenda los derechos de participación y que se les imponga una multa y el pago de una reparación integral.

También solicitó que pidan disculpas públicas y que se instale una «cita anticorrupción» en el complejo hidroeléctrico.

El expresidente Correa (2007-2017), quien también ha sido condenado por corrupción y está enfrentado con Moreno, dijo el pasado miércoles que lo más probable es que le den «prisión domiciliaria» y que «después de dos años ya saldrá en libertad», aunque «al menos la historia sabrá que Moreno es un CORRUPTO».

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucraba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa ‘offshore’ INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador.

Según la Fiscalía, Moreno habría recibido supuestamente de forma ilícita un total de 660.000 dólares, de los cuales 220.000 corresponderían a él y a su esposa, presuntamente en forma de una vivienda y mobiliario.

Otros 440.000 dólares estuvieron aparentemente destinados a los hermanos de Moreno: Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares), y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

Según el Ministerio Público, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor que suma 44 millones de dólares. EFE

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(foto)(vídeo)