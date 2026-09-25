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Tribunal Supremo permite al Gobierno de Trump aplicar un sistema de control de votantes

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Washington, 25 sep (EFE).- El Tribunal Supremo permitió este viernes que la Administración del presidente Donald Trump pueda aplicar un sistema de recopilación de datos de la ciudadanía para encontrar votantes no ciudadanos en las próximas elecciones legislativas.

La decisión supone una victoria para el mandatario y permite que la herramienta pueda utilizarse ya en los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre donde el Partido Republicano se juega el control del Congreso. EFE

acd/lfp/lss

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