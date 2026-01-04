Trinidad y Tobago apoya una «transición pacífica y elecciones libres» en Venezuela

Puerto España, 4 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, dijo este domingo que el país respalda una «transición pacífica y elecciones libres» en Venezuela como una manera de restaurar la democracia en su vecino territorio tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

«Nos sostenemos en que queremos ver una transición pacífica, con libres y justas elecciones, y un proceso democrático que respete la voluntad del pueblo venezolano», afirmó Sobers a reporteros locales en Chaguanas, en la zona central de Trinidad, un día después del operativo realizado en Caracas por el país norteamericano para capturar a Maduro.

Sobers enfatizó que la postura de Trinidad y Tobago va a la mano con la de la Comunidad del Caribe (Caricom), de la que es miembro, que continuamente ha hecho un llamado para el diálogo y respeto a la soberanía, y ha pedido para que la región se mantenga como una zona de paz ante la crisis en Venezuela.

Las expresiones de Sobers se dieron luego de que un grupo de personas, liderado por el embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez Cordero, se reuniera frente a la embajada en Puerto España, denunciara la intervención militar del sábado y expresara su apoyo a Maduro y su libertad.

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron sacados de su país y llevados en un avión militar Boeing 757 a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas los esperaban.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las imputaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y ratificadas el sábado, indican que Maduro habría encabezado durante años una estructura que empleó el narcotráfico como arma contra Estados Unidos.

Sobers, por otra parte, aseguró que el Gobierno de Trinidad y Tobago, tal y como indicó en la mañana del sábado su primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, no participó en el operativo estadounidense en Caracas.

Aunque Persad-Bissessar rechazó que su país apoyó a Estados Unidos en el ataque, su Gobierno permitió desde octubre del año pasado ejercicios militares estadounidenses en sus costas como presuntos operativos contra el narcotráfico.

Para ello, desde septiembre, la administración del presidente Donald Trump desplegó buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en el Caribe, bombardeando a más de una veintena de lanchas señaladas de narcotráfico, con un saldo de al menos 110 muertos.

El pequeño país caribeño está ubicado muy cerca de Venezuela: la isla de Trinidad se encuentra a apenas once kilómetros de la costa venezolana en su punto más cercano.

«No existe riesgo alguno ni ningún tipo de enfrentamiento entre Trinidad y Tobago y Venezuela», aseguró Sobers.

Maduro y su esposa comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en la que será su primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Ambos permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. EFE

