Trinidad y Tobago promete trabajar por «la paz y el desarrollo sostenible» en la ONU

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Puerto España, 3 jun (EFE).- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, prometió este miércoles que su país trabajará por «la paz y el desarrollo sostenible» en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que fue elegido como miembro no permanente para el período 2027-2028.

Persad-Bissessar dijo en un comunicado que esta elección representa «un sólido respaldo a la posición internacional» de Trinidad y Tobago, que asume por segunda vez este puesto tras su mandato en 1985-1986.

Trinidad y Tobago no tenía rival con quien disputarse la silla para el Grupo de América Latina y el Caribe y se presentó bajo el lema de campaña ‘Construyendo consenso para la consecución de una paz y seguridad sostenibles’.

Tras recibir el apoyo de 181 países en la Asamblea General de la ONU y nueve abstenciones, Persad-Bissessar agradeció a las naciones del mundo por su «abrumador voto de confianza y apoyo».

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Sean Sobers, calificó el resultado como «un importante hito diplomático» y dijo aceptar esta responsabilidad con «humildad y orgullo».

«Para un pequeño Estado insular en desarrollo, obtener un puesto en el Consejo de Seguridad es un logro extraordinario que refleja la confianza y el respeto que Trinidad y Tobago inspira entre las naciones del mundo», aseveró.

Sobers también afirmó que el país aprovechará su mandato para centrarse en prioridades globales clave, como la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Al respecto, explicó que pondrán especial énfasis en «las mujeres y los niños, la agenda de paz y seguridad, la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, y el análisis de las implicaciones de la inteligencia artificial para la paz y la seguridad internacionales».

Además de Trinidad y Tobago, hoy fueron elegidos Portugal y Austria, para los dos asientos reservados a Europa Occidental; Zimbabue para el del Grupo de África; y Kirguistán para el del Grupo de Asia y el Pacífico.

Se unirán a Baréin, Colombia, Letonia, Liberia y la República Democrática del Congo, los otros cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, cuyos mandatos terminan el 31 de diciembre de 2027, así como a los cinco miembros permanentes del órgano con derecho a veto: China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia. EFE

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