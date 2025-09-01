The Swiss voice in the world since 1935

Trump advierte que la eliminación de aranceles frenaría la inversión «histórica» en EE.UU.

Redacción internacional, 1 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy que, si se eliminan los aranceles impuestos por su gobierno, la inversión «histórica» en el país se frenará y la nación podría convertirse «en un país del tercer mundo».

Según el mandatario, gracias a los aranceles «recíprocos» aplicados, se invertirán más de «15 trillones de dólares» (15 billones de euros) en Estados Unidos, lo que calificó como «un récord» y aseguró que gran parte de esa inversión se debe directamente a su política comercial.

«Si se permite que un tribunal de izquierda radical elimine estos aranceles, ¡casi toda esta inversión, y mucho más, se cancelará de inmediato!», escribió en su red social Truth Social.

El viernes, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que Trump no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estas medidas quedan fuera del marco legal. No obstante, la corte decidió mantenerlas temporalmente en vigor.

De acuerdo con el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, la política arancelaria seguirá vigente hasta mediados de octubre, con el fin de dar tiempo a una posible apelación del Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto, Trump, quien ya había anticipado que recurriría la decisión, recalcó que «el tiempo apremia» y pronosticó que, si los aranceles son eliminados, Estados Unidos se convertirá «en una nación del tercer mundo, sin esperanza de volver a la grandeza».EFE

