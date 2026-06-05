Trump anuncia 700 millones de dólares para proyectos de carbón en EEUU

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El presidente Donald Trump anunció el jueves 700 millones de dólares en financiación para la industria del carbón estadounidense, en su más reciente decisión para impulsar el uso del combustible fósil más contaminante.

Trump indicó que los fondos se usarán para mantener abiertas 14 plantas en diez estados y 42 minas, así como para construir dos nuevas plantas y una terminal de exportación.

El republicano dijo que los fondos serán asegurados a través del Acta para la Defensa de la Producción, aprobada en 1950 y que le da poderes de emergencia al presidente sobre la industria.

«Hoy estamos tomando medidas históricas para reducir el precio de la energía y el costo de vida de todos los estadounidenses, con el poder del carbón limpio y hermoso», dclaró Trump.

Con frecuencia, el mandatario se refiere al cambio climático inducido por humanos como «un engaño». Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, ha buscado eliminar numerosas regulaciones ambientales.

El carbón es el combustible que emite los mayores niveles de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático.

La nueva iniciativa implica redirigir 200 millones de dólares de proyectos sobre cambio climático hacia una planta de carbón en Maryland y dos nuevas centrales en Alaska y Virginia Occidental, refirió el mandatario.

La nueva terminal de exportación de carbón se construirá en California y tendrá la capacidad de manejar 12 millones de toneladas de este combustible fósil.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó el jueves que el carbón es «una fuente crítica para nuestra electricidad, y también es una fuente crítica para nuestra industria».

– Nueva política carbonífera –

Grupos ecologistas criticaron el anuncio.

«Si Trump realmente se preocupara por ofrecer energía asequible y abundante, dejaría de sabotear la energía limpia, más barata y rápida de producir», dijo Lena Moffitt, directora ejecutiva de Evergreen Action.

«En cambio, entrega cientos de millones a los ejecutivos del carbón y expone a las familias al aire contaminado y a facturas más altas, sin hacer nada para abordar la crisis energética que su propia administración creó», reprochó.

El mundo construyó y puso en marcha más centrales de carbón en 2025, pero utilizó menos este combustible contaminante. Estados Unidos fue la única potencia global en aumentar de manera sustancial su generación, según un análisis del Monitor de Energía Global.

En 2025, representó 17% de la generación eléctrica estadounidense, según cifras de la EIA.

La última vez que se puso en funcionamiento una central de carbón en Estados Unidos fue en 2013, la de Sandy Creek en McLennan, Texas.

El anuncio del jueves es el más reciente intento del magnate por fortalecer el uso de los combustibles fósiles.

El 11 de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que instruía al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a celebrar contratos de suministro a largo plazo con las centrales termoeléctricas de carbón del país.

Andrew Duncan, un minero de carbón de 28 años en Indiana, declaró a la AFP que había atravesado dificultades en los últimos años a medida que Estados Unidos se alejaba del carbón.

«Tener a un presidente que respalda tu fuente de ingresos, que respalda la forma en que mantienes a tu familia, se siente bien», dijo.

Trump también derogó una «determinación de peligro» de la Agencia de Protección Ambiental de 2009 que sustentaba las regulaciones climáticas de Estados Unidos. Una coalición de grupos medioambientales y de salud impugnó la medida ante los tribunales.

Es probable que las temperaturas promedio globales lleguen o se acerquen a niveles récord en 2026 y durante los siguientes cuatro años, advirtió Naciones Unidas.

Simon Stiell, jefe para el Cambio Climático de la ONU, dijo que «la principal culpable» del aumento de las temperaturas fue la quema de carbón, petróleo y gas por parte de la humanidad.

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