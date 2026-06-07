Trump denuncia sin pruebas un supuesto «fraude» en las elecciones primarias de California

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Nueva York, 7 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildó de «manipuladas» las recientes elecciones primarias celebradas en California y afirmó, sin aportar pruebas, que se está cometiendo un «fraude» en el estado debido a la demora en la publicación de los resultados finales.

«¿Creen que es apropiado que tengan una elección y cinco días después no estén ni cerca de elegir a un ganador?», criticó Trump durante una entrevista a la cadena NBC News haciendo referencia así a la legitimidad del proceso electoral tras el retraso en el recuento de los votos de los comicios celebrados el pasado martes.

Al ser preguntado sobre si disponía de evidencias tangibles que respaldaran su acusación, el mandatario respondió: «Todo lo que tengo que hacer es mirar».

La legislación de California estipula que, bajo su sistema de voto por correo, las papeletas con matasellos del día de la elección o anterior pueden ser contabilizadas legalmente si se reciben hasta siete días después de los comicios.

Según las proyecciones de los medios locales, el demócrata Xavier Becerra se perfila para avanzar a la contienda general por la gobernación de California, mientras que su rival republicano aún está por definirse entre el magnate Tom Steyer y el excolaborador de Fox News Steve Hilton, este último respaldado públicamente por el propio Trump.

No es la primera vez que Trump carga contra las votaciones en California, pues en sus redes ha asegurado esta semana, sin mostrar pruebas, que los demócratas han hecho trampa en las elecciones primarias.

Trump señaló que los demócratas «están intentando robarles» a los candidatos republicanos las primarias a la gobernación de California y la Alcaldía de Los Ángeles, pese a que los últimos resultados parciales muestran una competencia reñida en ambas contiendas.

Además, el presidente aseguró en sus redes que el Departamento de Justicia estadounidense estaría investigando el proceso electoral de ese estado, el más poblado del país y un tradicional feudo demócrata.

Las acusaciones de fraude electoral por parte de Trump no son cosa nueva, el mandatario ha asegurado, sin lograr probarlo, que hubo fraude en los resultados de la elección presidencial en 2020, cuando él perdió contra el expresidente Joe Biden (2021-2025). EFE

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