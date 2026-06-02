Trump desiste del fondo para compensar a sus aliados investigados en la era de Biden

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Washington, 2 jun (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que dejará de lado los intentos para crear un fondo de 1.800 millones de dólares para sus aliados acusados de diversos delitos durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025).

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró, ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que el Gobierno «no seguirá adelante» con la aplicación del fondo, después de que este sufriera varios reveses judiciales y creara descontento entre las filas republicanas. EFE

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