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Trump dice que Irán «no puede chantajear» a EEUU con un nuevo cierre del estrecho de Ormuz

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Washington, 18 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, y resaltó las «conversaciones positivas» que mantienen con Teherán, ante las que han adoptado una «postura firme».

«(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos», afirmó el mandatario durante un evento en el Despacho Oval donde no respondió a preguntas de la prensa sobre el conflicto con la República Islámica. EFE

ygg/lss

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