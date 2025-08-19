The Swiss voice in the world since 1935

Trump dice que sin ataque de EE.UU. Irán habría tenido armas nucleares en «cuatro semanas»

Washington, 19 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que si su país no hubiera bombardeado instalaciones del programa nuclear iraní el pasado 21 de junio, Teherán hubiera tenido armas nucleares en cuatro semanas y que los ayatolás «las habrían usado».

«Por cierto, creo que habrían tenido armas nucleares en un período de cuatro semanas», dijo Trump en el cierre de una entrevista en el programa radial del analista conservador Mark Levit, transmitido en su propia página digital.

El comentario del mandatario estadounidense es en referencia a la «Operación Martillo de Medianoche» ejecutada por la Fuerza Aérea norteamericana sobre tres instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, como respuesta a los ataques de Irán contra Israel, que bombardeó en primera instancia estos mismos sitios y asesinó a figuras de peso de la Guardia Republicana.

Trump aseguró que el Organismo Internacional de la Energía (OIEA) le dijo que las bases nucleares iraníes «ya no existen» y que «tal vez puedan volver a empezar (a desarrollar armas), pero que no lo están haciendo».

Sin embargo, el propio OIEA y otros expertos han puesto en duda el alcance de los daños infligidos por dicho ataque y dudan sobre la posibilidad de que el programa atómico iraní haya quedado inservible. EFE

