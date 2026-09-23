Trump firma en la ONU un acuerdo de seguridad con Groenlandia y Dinamarca

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un acuerdo de seguridad con los líderes de Groenlandia y Dinamarca, y alivió así la tensión provocada por sus llamamientos a ejercer control sobre el territorio danés autónomo.

El acuerdo, que Trump definió como el inicio de una relación «fantástica» y beneficiosa «para Europa, para Estados Unidos y para todos», se selló al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el jefe del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

En virtud del pacto de 10 páginas, Estados Unidos construirá dos bases militares en Groenlandia. Se establecerán en Narsarsuaq, en el sur de la isla, y en Mestersvig, en el este. La base Pituffik ya opera en el norte.

El acuerdo también reafirmó «la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca» y reconoció el «derecho a la autodeterminación» de Groenlandia.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por razones estratégicas, lo que alarmó a Dinamarca, aliada de la OTAN, y desató una fuerte resistencia por parte de la alianza.

Trump había dicho anteriormente que el acuerdo daría a Estados Unidos «control permanente» sobre la seguridad del muy codiciado territorio en el Ártico.

«Señor presidente, usted ha sido muy claro. No quiere que los adversarios se acerquen demasiado», dijo Frederiksen. «Estoy totalmente de acuerdo, y con este pacto no lo harán», agregó.

Nielsen añadió que Groenlandia es importante para la seguridad norteamericana y para la seguridad transatlántica.

«Este acuerdo refleja que entendemos nuestra responsabilidad y actuamos en consecuencia», dijo.

El acuerdo bloquea a los países que no pertenecen a la OTAN ni a la Unión Europea en sectores estratégicos de Groenlandia, en un intento de impedir que China y Rusia, adversarios de Estados Unidos, ganen presencia en el Ártico.

El jefe de la UE, Antonio Costa, celebró el martes el acuerdo como un «paso positivo para la cooperación transatlántica y la seguridad en el Ártico».

De acuerdo con lo pactado, Groenlandia, de 57.000 habitantes, deberá cumplir el acuerdo incluso si obtiene la independencia de Dinamarca. También deberá permanecer en la OTAN o adherirse a ella «si fuera necesario».

Según un pacto de defensa de 1951, actualizado en 2004, Washington ya podía reforzar su presencia militar en la isla siempre que informara previamente a Dinamarca y Groenlandia.

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