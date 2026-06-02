Trump firma orden que da al gobierno de EEUU acceso a potentes modelos de IA

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el martes que crea un marco voluntario según el cual los desarrolladores de inteligencia artificial (IA) compartirán modelos avanzados con el gobierno antes de su lanzamiento público.

La disposición central hace que empresas como OpenAI, Google o Anthropic otorguen al gobierno acceso a sus modelos más potentes hasta 30 días antes de su lanzamiento previsto.

La orden llega luego de la preocupación en torno al modelo Mythos de Anthropic, que la startup de IA se negó a lanzar al público debido a su capacidad para exponer vulnerabilidades en sistemas informáticos, incluidos los de bancos, gobiernos y hospitales.

La ventana de 30 días representa un compromiso: el borrador original que se filtró a los medios estadounidenses contemplaba hasta 90 días de acceso previo del gobierno, mientras que las empresas tecnológicas habían presionado para reducir ese plazo a 14 días.

La orden llega tras unas semanas turbulentas en las que la Casa Blanca parecía estar a punto de presentar la medida, para luego dar marcha atrás de forma abrupta.

Según Politico y otros medios estadounidenses, David Sacks, el inversor de capital de riesgo de Silicon Valley que ejerció como zar de IA y criptomonedas de Trump, llamó al presidente para advertirle que la medida frenaría la innovación y perjudicaría a Estados Unidos en su carrera con China.

Sacks escribió en X la semana pasada que «la regulación innecesaria es la mayor amenaza para la innovación en Estados Unidos». Añadió que ganar la carrera de la IA requería eliminar los «obstáculos burocráticos» de las legislaturas estatales y los políticos de Washington.

La orden también instruye al Departamento del Tesoro, a la Agencia de Seguridad Nacional y a la agencia CISA a formar un «centro de coordinación de ciberseguridad de IA» en colaboración voluntaria con la industria y los operadores de infraestructuras críticas, con el fin de coordinar el rastreo de vulnerabilidades de software y priorizar correcciones.

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