Trump insiste en que la OTAN no apoyó a EE.UU. en Irán y que tampoco lo hará en el futuro

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Redacción Internacional, 14 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este martes en que la OTAN no lo apoyó y que tampoco lo hará en el futuro, en referencia a la guerra de Irán y lo que para el mandatario ha sido una falta de implicación por parte de la alianza.

«¡La OTAN no estuvo ahí para nosotros y no lo estará en el futuro!», criticó Trump en un mensaje en su red social Truth Social, el mismo reproche que ha repetido durante las últimas semanas.

De hecho, el mandatario manifestado su intención de retirar Estados Unidos de la alianza, a la que ha descrito como un «tigre de papel».

El pasado 8 de abril, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunió con Trump en la Casa Blanca en un encuentro que no terminó en ningún acercamiento.

Algunos socios de la OTAN, como España, cerraron su espacio aéreo o impidieron el uso de sus bases para operativos estadounidenses que atacaran a Irán.

Varios integrantes de la alianza también se negaron a enviar buques militares al estrecho de Ormuz, donde ahora Estados Unidos mantiene un bloqueo contra cualquier barco que salga o se dirija a puertos iraníes. EFE

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