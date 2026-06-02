Trump nombra al jefe de una agencia federal de vivienda como director interino de inteligencia

afp_tickers

2 minutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el martes al director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, un estrecho aliado que también dirige a los gigantes de la refinanciación Fannie Mae y Freddie Mac, como director interino de Inteligencia Nacional.

Bill Pulte fue nombrado director interino en sustitución de Tulsi Gabbard, que dimitió del cargo a finales de mayo después de que su nombramiento, en febrero de 2025, ya levantara polvareda.

Estos poco más de 15 meses en el cargo han estado marcados por la diferencia de posicionamiento de Gabbard y Trump respecta a la guerra con Irán.

«William tiene una amplia experiencia gestionando los asuntos más delicados en Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados», dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, y agregó que Pulte seguiría desempeñando sus funciones relacionadas con la vivienda.

Pulte, de 38 años, es conocido por su defensa acérrima de Trump, incluso con ataques públicos hacia sus detractores, lo que le ha valido el sobrenombre en algunos medios locales de «perro de presa» del presidente.

El nuevo director interino ha acusado al senador demócrata Adam Schiff y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de falsificar documentos en solicitudes hipotecarias.

Un juez federal desestimó la acusación contra James.

El Wall Street Journal informó de que, según una denuncia interna en la empresa Fannie Mae, Pulte había accedido de forma irregular a los registros hipotecarios de James, así como a los de otros funcionarios demócratas.

Pulte también presentó una demanda contra Lisa Cook, gobernadora de la Fed, con el fin de destituirla.

El demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, afirmó que Pulte parece haber sido elegido «porque la Casa Blanca cree que proporcionará el discurso que quiere, no la información de inteligencia que necesitamos».

aha/mjf/mr/mar/dga/mr/ad