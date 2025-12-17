Trump nomina a Troy Edgar como embajador de EE. UU. en El Salvador

1 minuto

Washington, 16 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la nominación de Troy Edgar como próximo embajador estadounidense en El Salvador, destacando su experiencia en seguridad fronteriza y defensa nacional.

«Desde su regreso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 20 de enero, Troy ha demostrado un liderazgo excepcional, logrando sólidos resultados en la protección de nuestra Patria y apoyando nuestra Agenda de América Primero», afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario señaló que El Salvador es un socio estratégico para Washington en la región y elogió la cooperación con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

«El presidente Bukele ha sido un aliado formidable en la lucha contra el crimen, los cárteles y el caos, y juntos estamos construyendo la comunidad más segura y sólida que nuestro hemisferio haya visto jamás», subrayó.

El presidente indicó que Edgar tendrá un papel clave en la estrategia estadounidense para el hemisferio occidental.

«Troy desempeñará un papel clave en el avance de nuestra estrategia, fortaleciendo la cooperación con el presidente Bukele y garantizando la seguridad y la prosperidad de ambas naciones», concluyó Trump, calificando la nominación como «un gran paso hacia la restauración de la fortaleza estadounidense en toda América Latina». EFE

